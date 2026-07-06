Το τελευταίο «αντίο» στον ηθοποιό Γιάννη Δενδρινό, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 43 ετών, θα πουν σήμερα, Δευτέρα 6 Ιουλίου, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοί του.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 11:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου, στον Άγιο Δημήτριο. Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν να ενισχύσουν οικονομικά το «Σπίτι του Ηθοποιού».

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο ηθοποιός Χάρης Τζωρτζάκης την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebook, με την οποία αποχαιρέτησε τον αγαπημένο του συνάδελφο.

Κατά τη διάρκεια της καλλιτεχνικής του διαδρομής, ο Γιάννης Δενδρινός συνεργάστηκε με σημαντικούς θεατρικούς οργανισμούς και διακεκριμένους δημιουργούς, συμμετέχοντας σε παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου και άλλων θεατρικών σκηνών. Ανάμεσα στις σημαντικότερες δουλειές του ξεχωρίζουν οι παραστάσεις «Μάνα Κουράγιο και τα παιδιά της» του Μπέρτολτ Μπρεχτ, «Οιδίπους Τύραννος» του Σοφοκλή, «Ειρήνη» του Αριστοφάνη, «Χίλιες και μία Ιστορίες», «Ιταλική Νύχτα» και «Η Φάρμα των Ζώων», αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο.