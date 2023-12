Κάμερα – Φωτογραφίες: Γιώργος Δαγαλάκης

Ρεπορτάζ: Σπυριδωνία Κρανιώτη

Στο αρχοντικό «Θαλασσόσπιτο» του θρυλικού διεθνούς φήμης και εμβέλειας σχεδιαστή μόδας-εικαστικού Γιάννη Γαλάτη, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου, μία λαμπρή γιορτή τέχνης για ακόμη μία φορά από την ομάδα εικαστικών Art WAY.

Ο πάντα δοτικός, φιλόξενος και ζεστός Γιάννης Γαλάτης, ο πρίγκιπας της Μυκόνου όπως χαρακτηριστικά τον αποκαλούν, άνοιξε την αγκαλιά του και το παραμυθένιο σπίτι του με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική που διατηρεί στη Ραφήνα προκειμένου η τέχνη να δώσει και πάλι το «παρών» σε ένα χώρο που έχει γράψει στην πιο ένδοξη καλλιτεχνική ιστορία με τις μεγαλύτερες μορφές από τον χώρο των γραμμάτων, της μόδας, και του πολιτισμού να έχουν αφήσει εδώ και χρόνια μέσα από τη διοργάνωση μεγάλων εκδηλώσεων την ανεξίτηλη υπογραφή τους εκεί.

Η Ζούγκλα βρέθηκε στην ενδιαφέρουσα εκδήλωση και συνομίλησε τόσο με τον Γιάννη Γαλάτη όσο και με την Αφροδίτη Δρακοπούλου – Σάρδη, η οποία μαζί με τους καλλιτέχνες της Art Way μετέτρεψαν το φιλόξενο αρχοντικό του Γιάννη Γαλάτη σε μια λαμπρή «πινακοθήκη» με συλλεκτικά αυθεντικά έργα τέχνης που συγκίνησαν και κέρδισαν τις εντυπώσεις.

Δείτε το βίντεο:

Κύριε Γαλάτη, είστε ο εμπνευστής της αποψινής βραδιάς εδώ στο σπίτι σας στη Ραφήνα. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για αυτή την εκδήλωση και για αυτή τη γιορτή της τέχνης;

Με συγκινεί, διότι εγώ από 13 ετών ζωγράφιζα, ζωγραφίζω και θα ζωγραφίζω και επειδή την εποχή εκείνη πριν 50 χρόνια δεν αγόραζε ο κόσμος έργα, έγινα σχεδιαστής μόδας διότι οι αδελφές μου είχαν ατελιέ και έτσι έγινα διάσημος σε όλο τον κόσμο με τα έργα μου και τη μόδα μαζί. Τέχνη και μόδα και η μόδα είναι τέχνη. Και έτσι δόξα σοι ο Θεός τα κατάφερα, δημιούργησα, δημιουργώ και εγώ και τα παιδιά μου και είμαι πολύ ευτυχισμένος που είχα τη χαρά να φιλοξενήσω αυτή τη σημαντική κυρία της τέχνης, την Αφροδίτη, η οποία κάνει έναν αγώνα, έναν αγώνα συγκινητικό.

Σας αποκαλούν «πρίγκιπα της Μυκόνου» και τώρα είστε και «πρίγκιπας της Ραφήνας»!

Ακριβώς. Παντού όπου πάω σκορπάω άπλετα την προσφορά μου. Έχω το μουσείο στη Μύκονο, το οποίο θα λειτουργήσει πάλι, θα κάνω και εδώ στη Ραφήνα ένα ωραίο μουσείο, γιατί έχει πολλές αίθουσες το σπίτι.

Έχει ιδιαίτερη αρχιτεκτονική το σπίτι σας. Ήταν παλάτι;

Ήτανε. Ερχότανε εδώ ο βασιλιάς Όθων για να καρτερούνε πότε θα έχει καλοσύνη γιατί τότε δεν βγάζανε προγνώσεις για τον καιρό και έτσι παρέμενε εδώ στο σπίτι το μπροστινό, το πέτρινο του Τσίλλερ, ένα έργο τέχνης. Όλο το σπίτι είναι φτιαγμένο με αγάπη κρατάω τον ρυθμό του όλο, έχει ένα απέραντο ωραίο κήπο, έχει πολλά καλά στοιχεία προσεγμένο με ωραία έπιπλα της εποχής που μου έκανε δώρο η αυτοκράτειρα Σοράγια, έχω πολύ ωραία πράγματα και από την Κένεντι και από την Ίνγκριντ Μπέργκμαν και από τη Ρίτα Χέιγουορθ…

Από όλες αυτές τις κυρίες που έχετε φιλοξενήσει και έχετε ντύσει ποια ήταν η πιο όμορφη και ποια σας έκανε πιο μεγάλη εντύπωση;

Η Κένεντι εντυπωσιακή, φτιάχτηκε πιο πολύ για σταρ παρά για γυναίκα Προέδρου. Αγάπησα πάρα πολύ την Γκρέτα Γκάρμπο, τη Ρίτα Χέιγουορθ, δεν μπορώ να τις ξεχωρίσω, όλες ήταν Θεές. Οι Θεές αυτές που φύγανε και πήγαν στον παράδεισο. Ο Θεός τους είχε χαρίσει τόσα χαρίσματα…Είμαι πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος που τους έχω ζωντανούς όλους αυτούς τους ανθρώπους δεν τους έχω ξεχάσει ούτε θα με έχουν ξεχάσει.Ο άνθρωπος λέει: η ζωή μας είναι λίγη τόσο λίγη και σαν όνειρο θα φύγει και θα χαθεί γι αυτό όλοι θα βρεθούμε μαζί πάλι. Η ποιότητα με την ποιότητα και οι άλλοι με τους άλλους.

Ετοιμάζετε κάτι αυτή την περίοδο;

Εγώ θα κάνω μια έκθεση, θα κάνω και μια αποχαιρετιστήρια κολεξιόν. Δεν θέλω άλλο να ασχοληθώ με τη μόδα. Για μένα η μόδα έκλεισε και θα συνεχίσω τη ζωγραφική μου.

Κυρία Σάρδη, πείτε μας λίγα λόγια για την αποψινή βραδιά καθώς επίσης και για την Art Way και τον ιδρυτή της, τον πρόωρα εκλιπόντα εικαστικό, Γιώργο Σάρδη.

Η Art Way είναι μια ομάδα καλλιτεχνών, μια άτυπη ομάδα, με την έννοια ότι τα άτομα που συμμετέχουν στις εκθέσεις μας εναλλάσσονται, διοργανώνουμε εκθέσεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 2008 με τη μορφή ως Art Way και 15 χρόνια πριν σε πιο χαλαρούς και άτυπους ρυθμούς, όπως ανέφερα πριν. Από το 2008 λοιπόν, ο πρόωρα εκλιπών σύζυγος μου, Γιώργος Σάρδης, γνωστός εικαστικός και επιμελητής εκθέσεων, εντατικοποίησε τη διοργάνωση των εκθέσεων, με σκοπό να δώσει την ευκαιρία και το βήμα σε ερασιτέχνες και αυτοδίδακτους εικαστικούς κατά κύριο λόγο να βγάλουνε τη δουλειά τους στο φως. Να γίνουνε γνωστοί στο ευρύτερο κοινό και να μοιραστούν μαζί τους, μαζί με όλο τον κόσμο και όλους τους φιλότεχνους τις εμπνεύσεις τους τα όνειρα τους και οτιδήποτε τους συγκινούσε και παρουσίαζαν επάνω σε έναν καμβά και προέβαλλε την τέχνη. Η Art Way λοιπόν για να συνοψίσουμε, είχε σκοπό να βγάλει καλλιτέχνες που δεν τους δινόταν με άλλο τρόπο το βήμα, σε πιο μεγάλες γκαλερί ίσως, -που οφείλουμε όμως να υπογραμμίσουμε ότι κάνουνε αξιοσέβαστη και εξαιρετική δουλειά-, τη δυνατότητα να γίνουν πιο γνωστοί στον κόσμο και να έρθουν σε επαφή με όλους εμάς. Έχουμε κάνει πάνω από εξακόσιες ομαδικές εκθέσεις και ατομικές επίσης σε διαφόρους χώρους και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ενώ είναι πολύ έντονη η δραστηριότητά μας στην Πάρο εδώ και 25 χρόνια, σε πολιτιστικά κέντρα σε ξενοδοχεία και σε χώρους γενικά που προσφέρονται για να εκθέσει και να παρουσιάσει κάποιος τη δουλειά του.

Πόσοι καλλιτέχνες παρουσιάζουν σήμερα εδώ τα έργα τους;

Σήμερα είναι περίπου 20 καλλιτέχνες, οι οποίοι έχουνε μια μακρά ιστορία και πορεία με την Art Way. Ήτανε μια αυθόρμητη επιλογή και κίνηση του πολύ αγαπημένου μας Γιάννη Γαλάτη, προκειμένου να τους δώσει επιπλέον δύναμη και χαρά γι αυτό που κάνουνε, εντελώς αυθόρμητα χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι υπόλοιποι καλλιτέχνες δεν έχουνε ίδια και παραπάνω αξία, δεν έχει να κάνει δηλαδή απαραίτητα με τη σπουδαιότητα, ήτανε κάποια έργα που συγκίνησαν τον Γιάννη Γαλάτη και εντελώς αυθόρμητα πήρε την πρωτοβουλία να διοργανώσουμε την αποψινή βραδιά και εν όψει των Χριστουγέννων και ουσιαστικά να επικροτήσουμε την προσπάθεια των καλλιτεχνών.

Η εικαστικός Νίνα Διακοβασίλη (Πρόεδρος του Ομίλου για την Unesco Τεχνών Λόγου και Επιστημών Ελλάδος)

Μέσα σε μία αλλαγή του καιρού είναι μια πολύ ζεστή βραδιά καταρχάς, γιατί τη θεωρώ ιδιαίτερα τιμητική την πρόσκληση που μου έγινε για να συμμετέχω σε αυτήν την έκθεση έστω και αν είναι λίγο μακριά από την Αθήνα, όμως έχει μια γέφυρα πολιτισμού που πραγματικά με μάγεψε.

Ασχολείστε χρόνια με τη ζωγραφική;

Ναι φυσικά. Αν και ξεκίνησα σε μεγάλη ηλικία. Ο γιος μου ήθελε να γίνει πιλότος στην Πολεμική Αεροπορία και όταν εισήχθη στη Σχολή Ικάρων μέχρι εκείνη τη στιγμή όλο το δυναμικό μου, όλη την ύπαρξη μου την είχα στο παιδί, σκέφτηκα λοιπόν ότι τώρα που το παιδί μπήκε εσωτερικό σε μια σχολή, τώρα τι κάνω, πού πάει όλη η ενέργεια; Και έτσι ξεκίνησα ένα παλιό μου όνειρο γιατί μου άρεσε από παιδί να ζωγραφίζω, να το φέρω σε μια φάση θα έλεγα περισσότερο δημιουργική και σε σωστές βάσεις… και έτσι είχα μια καλλιτεχνική πορεία ξεκινώντας την πρώτη ατομική μου έκθεση το 2000. Συνολικά έχω κάνει 7 ατομικές εκθέσεις και συμμετέχω σε πολλές εντός και εκτός Ελλάδας.

Οι καλλιτέχνες της εκδήλωσης με τον Γιάννη Γαλάτη