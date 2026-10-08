Ο Γιάννης Κώστογλου επιστρέφει στο μουσικό προσκήνιο, παρουσιάζοντας μια νέα εκδοχή ενός τραγουδιού που έχει αγαπηθεί διαχρονικά. Με φρέσκια ενορχήστρωση και σύγχρονη αισθητική, το νέο του single σηματοδοτεί παράλληλα το ξεκίνημα της συνεργασίας του με την Orion Music.

Ο έμπειρος ερμηνευτής, με πολυετή παρουσία στη μουσική σκηνή και σημαντικές συνεργασίες τόσο σε νυχτερινά κέντρα όσο και με καταξιωμένους καλλιτέχνες, επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο, επιλέγοντας να παρουσιάσει ένα remake ενός τραγουδιού που έχει ιδιαίτερη θέση στην προσωπική του διαδρομή.

Πρόκειται για το «Ούτε φίλοι ούτε εχθροί», ένα δυνατό ζεϊμπέκικο που είχε κυκλοφορήσει πριν από περίπου 20 χρόνια, σε στίχους της Σμαρούλας Μαραγκουδάκη και μουσική του Σπύρου Γεωργίου.

Αυτή τη φορά, το τραγούδι συναντά το σήμερα μέσα από την ξεχωριστή ενορχήστρωση του μαέστρου Κωνσταντίνου Μποσνάκη, ο οποίος του προσδίδει νέα πνοή, διατηρώντας παράλληλα την αυθεντικότητα και το λαϊκό του χαρακτήρα.

Ο Γιάννης Κώστογλου έχει γράψει τη δική του πορεία στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι, έχοντας συνεργαστεί με σημαντικά ονόματα, μεταξύ των οποίων ο Χρήστος Μενιδιάτης, η Πάολα, ο Γιάννης Πλούταρχος, ο Χρήστος Πάζης και η Ιουλία Καλλιμάνη.

Παράλληλα, έχει εμφανιστεί σε γνωστές μουσικές σκηνές και νυχτερινά κέντρα, όπως η «Φαντασία», το «Frangelico», οι «Μούσες» και η «Νεράιδα».