Με εντυπωσιακή, δυναμική και πολύ θερμή ανταπόκριση από το κοινό, το νέο τραγούδι του Γιάννη Κότσιρα «Να Μ’ Αγαπάς» – τραγούδι της πολύ επιτυχημένης ομότιτλης καθημερινής σειράς του ALPHA, εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες ψηφιακές επιτυχίες της χρονιάς.

Το τραγούδι αποτελεί μια ακόμα εξαιρετική συνεργασία του Γιάννη Κότσιρα με τον συνθέτη Νίκο Τερζή, ο οποίος υπογράφει τη μουσική, ενώ τους στίχους υπογράφει ο ίδιος ο ερμηνευτής και κυκλοφορεί από την Minos EMI, A Universal Music Company.

Το κομμάτι καταγράφει ήδη περισσότερα από 700.000 streams στο Spotify, αποτελώντας ένα από τα πιο streamed πρόσφατα τραγούδια του καλλιτέχνη.

Η επιτυχία αποτυπώνεται και στη δυναμική του κοινού:

Πάνω από 15.000 Shazams

Περισσότερες από 1,5 εκατομμύριο προβολές στο official music video στο YouTube

Πάνω από 18.000 recreations στο TikTok

Εκατομμύρια προβολές σε Facebook, Instagram και TikTok

Το «Να Μ’ Αγαπάς» επιβεβαιώνει τη διαχρονική απήχηση του Γιάννη Κότσιρα, με το κοινό να αγκαλιάζει για ακόμη μία φορά τη χαρακτηριστική ερμηνευτική του δύναμη και τη συναισθηματική ένταση που τον καθιστούν έναν από τους πιο σταθερούς και αγαπημένους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Η επιτυχία του τραγουδιού στα ψηφιακά μέσα αποδεικνύει πως ο Γιάννης Κότσιρας συνεχίζει να συνδέεται ουσιαστικά με όλες τις γενιές ακροατών, παραμένοντας σταθερά επίκαιρος και δημιουργικός.