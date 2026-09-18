Ένα ραντεβού αργά το απόγευμα, λίγο πριν πέσει το πρώτο σκοτάδι. Ένας δρόμος που ξεκινά από την Αθήνα και φτάνει μέχρι εκεί όπου η πόλη αφήνει πίσω της τα ηλεκτρικά της καλώδια και συναντά την ησυχία και τη μυρωδιά της ελληνικής γης. Εκεί τοποθετούν ο Γιάννης Μαθές και ο Μάνος Σαγκρής τη γέννηση του «Με τα γόνατα χορεύουν», ενός άλμπουμ με 13 καινούρια τραγούδια.

Δεν είναι τυχαίο ότι επιλέγουν να μιλήσουν για τον δίσκο μέσα από μια ιστορία. Γιατί ιστορίες είναι, στην ουσία, και τα τραγούδια του. Ιστορίες για όσα μας λυγίζουν και για όσα μας βοηθούν να ξανασταθούμε. Για τις σκοτεινές διαδρομές που δεν μένουν απαραίτητα στο σκοτάδι, αλλά επιμένουν να αναζητούν το φως.

Η συνεργασία τους έρχεται μετά τη διάκρισή τους στις Ακροάσεις «Ανοιχτές Γέφυρες» του Μεγάρου Μουσικής και της ΕΔΕΜ. Ο Μάνος Σαγκρής γράφει τους στίχους και ο Γιάννης Μαθές υπογράφει τη μουσική, την ενορχήστρωση και την ερμηνεία, χτίζοντας μαζί ένα μουσικό τοπίο που κινείται ανάμεσα στην ηλεκτρική και την ακουστική πλευρά του ήχου, αλλά και ανάμεσα σε διαφορετικές μουσικές αναφορές.

«Για αυτά που γυρνάνε από το σκοτάδι στο φως, για να μας λυγίσουν και να σηκωθούμε», λένε οι ίδιοι. Και μέσα σε αυτή τη φράση βρίσκεται ίσως ο πυρήνας του album: η ευαισθησία όχι ως αδυναμία, αλλά ως μια διαφορετική μορφή δύναμης. Η στιγμή που τα γόνατα λυγίζουν, χωρίς αυτό να σημαίνει πως σταματά η κίνηση.

Η μουσική γράφεται και ηχογραφείται ζωντανά στο studio, με πέντε σολίστες να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση του ήχου μέσα από το παίξιμο και τον αυτοσχεδιασμό.

Η ηλεκτρική και η ακουστική κιθάρα, το άταστο μπάσο, η τρομπέτα και τα κρουστά συναντούν το ukulele του Γιάννη Μαθές, δημιουργώντας ένα ηχητικό σταυροδρόμι όπου η Δύση συναντά την Ανατολή.

Γιάννης Μαθές & Μάνος Σαγκρής – Τα Μαραμένα

Στον δίσκο συμμετέχουν ακόμη δύο σημαντικές ερμηνεύτριες, η Δήμητρα Γαλάνη και η Ελένη Τσαλιγοπούλου, σε δύο ξεχωριστά ντουέτα με τον Γιάννη Μαθέ. Οι δύο φωνές έρχονται να προστεθούν στη διαδρομή σαν μια διαφορετική φωτεινή στιγμή -σαν τους «δύο ήλιους» που, όπως γράφουν οι δημιουργοί, τους βρήκαν μαζί το πρωινό φως.

Ο Γιάννης Μαθές και ο Μάνος Σαγκρής περιγράφουν αυτή την περιπέτεια σαν έναν μικρό κύκλο μέσα σε «μια σκοτεινή και φωτεινή μέρα». Ξεκινούν από το απόγευμα, περνούν μέσα από τη νύχτα και επιστρέφουν στο φως. Όχι ακριβώς ίδιοι, αλλά έχοντας κρατήσει τις ιστορίες που ειπώθηκαν στον δρόμο.

Και ίσως τελικά εκεί βρίσκεται και η ουσία του «Με τα γόνατα χορεύουν»: σε αυτή την παράδοξη, αλλά βαθιά ανθρώπινη συνύπαρξη της ευαισθησίας και της αντοχής. Στο να μπορείς να λυγίζεις χωρίς να παραιτείσαι από την κίνηση. Να περνάς μέσα από το σκοτάδι χωρίς να ξεχνάς ότι κάπου παρακάτω ξημερώνει.

Στίχοι: Μάνος Σαγκρής

Μουσική, ενορχήστρωση, ερμηνεία: Γιάννης Μαθές

Συμμετέχουν: Δήμητρα Γαλάνη, Ελένη Τσαλιγοπούλου

Ελένη Τσαλιγοπούλου, Γιάννης Μαθές & Μάνος Σαγκρής – Το Κακό του Έρωτα

Τα παιδιά της εποχής:

Παίζουν οι μουσικοί:

Ηλεκτρική κιθάρα: Σπύρος Χατζηκωνσταντίνου

Ακουστική, ηλεκτρική κιθάρα: Ιάσονας Μαυρογεώργος

Τρομπέτα: Δημήτρης Κατσίβελος

Άταστο μπάσο: Alex Monteiro Da Silva

Κρουστά: Τάκης Βασιλείου

Ukulele, programming, φωνητικά: Γιάννης Μαθές

Ηχογράφηση, μίξη, mastering: Βαγγέλης Σαπουνάς – Subway Studio

Φωτογραφίες: Έρρικα Μπίγιου, Ζωή Μαστραντώνη

Artwork & Videos: Μάνος Σαγκρής