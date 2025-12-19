Ο Γιάννης Πλούταρχος παρουσιάζει το βίντεο κλιπ για το καινούργιο τραγούδι του «Δε Γίνεται» και εντυπωσιάζει. Το τραγούδι του είναι σε μουσική Χριστόδουλου Σιγανού και τους στίχους υπογράφουν οι Χριστόδουλος Σιγανός – Valentino – Μάριος Καπότσης.

Ο διάσημος ερμηνευτής πρωταγωνιστεί σε ένα κινηματογραφικής αισθητικής music video το οποίο σκηνοθετεί ο Steven Airth και είναι σε παραγωγή White Mask Media Group. Ο Γιάννης Πλούταρχος κατορθώνει να μεταφέρει το συναίσθημα των στίχων με τον καλύτερο τρόπο σε ένα βίντεο κλιπ του οποίου η εικόνα καθηλώνει.

Δείτε το βίντεο κλιπ:

Το «Δε Γίνεται» που κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company έχει ήδη καταφέρει να ξεχωρίσει. Μελωδικότητα, συναισθηματισμός και τη μοναδική φωνή του Γιάννη Πλούταρχου!