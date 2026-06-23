Απάντηση στις πρόσφατες δηλώσεις του Δημήτρη Πιατά έδωσε ο σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής. Με αφορμή όσα ανέφερε ο ηθοποιός στην εκπομπή «Το Πρωινό» σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας τους, ο καταξιωμένος δημιουργός τοποθετήθηκε δημόσια, διαψεύδοντας τον ισχυρισμό ότι τον κυνηγά επί χρόνια για να συμμετάσχει σε ταινίες του και εκφράζοντας την έντονη ενόχλησή του για τις αναφορές στους αείμνηστους Σωτήρη Μουστάκα και Στάθη Ψάλτη.

Στη μακροσκελή δήλωσή του, ο Γιάννης Σμαραγδής υπερασπίζεται τη μνήμη των δύο ηθοποιών, μιλά για τη σχέση που είχε μαζί τους και καλεί τον Δημήτρη Πιατά να επιδείξει μεγαλύτερο σεβασμό απέναντι σε ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή.

Αναλυτικά η δήλωση του Γιάννη Σμαραγδή:

«Θα ήθελα να διαβεβαιώσω τον Κύριο Πιατά να μην ανησυχεί μήπως παίξει σε κάποια ταινία μου και μετά πεθάνει, γιατί δεν σκοπεύω να τον καλέσω για κανέναν ρόλο.

Τώρα, το ότι τον κυνηγάω από τότε που γεννήθηκα να παίξει σε ταινίες μου είναι της φαντασίας του και μόνο, εκτός και αν πρόκειται για κακόγουστο, αυτοσαρκαστικό χιούμορ. Είναι καλός ηθοποιός, όμως ποτέ δεν με ενδιέφερε η υποκριτική του μανιέρα… Υποχρεώνομαι όμως να απαντήσω για τα κακόβουλα και δηλητηριώδη σχόλια για τη σχέση μου με δύο τεράστια μεγέθη ηθοποιών: του φίλου Σωτήρη Μουστάκα και του Στάθη Ψάλτη.

Και ο Σωτήρης Μουστάκας και ο Στάθης Ψάλτης, όταν ήρθαν να παίξουν στις ταινίες μου, είχαν και οι δύο καρκίνο και δεν μου το είπαν. Και οι δύο ήρθαν εν γνώσει τους ότι αφήνουν το τελευταίο καλλιτεχνικό τους ίχνος στις ταινίες που είχα την τιμή να σκηνοθετώ. Και οι δύο ήταν ολοκληρωμένες ψυχές. Και στις ολοκληρωμένες ψυχές δίνεται από το σύμπαν η ευλογία να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίον θα “φύγουν”, όπως λένε οι γνωρίζοντες.

Ο Μουστάκας ήταν μια ολοκληρωμένη ψυχή γιατί ήταν ένας αληθινός Έλληνας πατριώτης και από παιδί αγωνιστής κατά των Άγγλων κατακτητών στην Κύπρο. Επιπλέον, ήταν πολύ καλός άνθρωπος και εξαιρετικά υποστηρικτικός στους νέους ηθοποιούς πάνω στη σκηνή. Ήρθε να παίξει στην ταινία “EL GRECO” τον ρόλο του ζωγράφου Τισιάνο ΧΩΡΙΣ ΑΜΟΙΒΗ, για να πει αυτό που βαθιά πίστευε για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό. Σ’ αυτό βρεθήκαμε συνοδοιπόροι. Πιστεύαμε βαθιά και οι δύο στη μέσα, ανώτερη Πατρίδα.

Εξ αυτού, στην ταινία, παίζοντας τον Τισιάνο και απευθυνόμενος στον Έλληνα Γκρέκο, δείχνοντάς του έναν πίνακα, λέει: “Ο μύθος του Τιτυού, ένας δικός μας μύθος, Ελληνικός”. Για να αφήσει πίσω του τη λέξη “Ελληνικός” έπαιξε στην ταινία. Και το έκανε συνειδητά, αφού είχε προηγηθεί μια συνέντευξή του στον Γιώργο Παπαδάκη, όπου είχε πει: “Θέλω πάνω στο φέρετρό μου την ελληνική σημαία”. Έτσι αποφάσισε να φύγει ο Σωτήρης, λέγοντας σαν τελευταία φράση-διαθήκη το “Ελληνικός”, όπως ακριβώς έκανε και ο Καβάφης γράφοντας: “Εμείς Ελληνικός καινούργιος κόσμος μέγας”.

Ο Στάθης Ψάλτης ήταν ένας άνθρωπος που την ουσιαστική διαδρομή της ψυχής του πολλοί δεν την ξέρουν. Ο Στάθης Ψάλτης ήταν μέγας φιλάνθρωπος· έκανε ταινίες στη σειρά συντηρώντας φτωχές οικογένειες, τους αγόραζε σπίτια και είχε μια απίστευτη κατανόηση στους αδύναμους. Ήταν κι αυτός μεγάλη ψυχή. Και αυτός διάλεξε να αφήσει την ψυχή του στο έργο “Καζαντζάκης”. Λίγο πριν αναχωρήσει για τους βαθείς, κρυφούς κυπαρισσώνες, είπε στην κόρη του, Μαρία: “Όταν δεις την ταινία, θα είσαι πολύ υπερήφανη για τον πατέρα σου”. Πράγμα που έγινε στην πρεμιέρα της ταινίας, όπου και παρευρέθηκε!

Το ότι ήρθε να παίξει στην ταινία και να αποθέσει την ψυχή του, το λέει καθαρά στη συνέντευξη που άφησε πίσω του, στο making of της ταινίας. Δεν θα πω άλλα… Εξ αυτού, στην κηδεία του, η οικογένειά του μου ζήτησε να εκφωνήσω εγώ τον επικήδειο εκ μέρους της.

Κύριε Πιατά, συνιστώ λίγο σεβασμό για τους μεγάλους ανθρώπους που φεύγουν και που επιλέγουν το πώς θα φύγουν. Εύχομαι, όταν θα φύγει η ψυχή σου (όλοι θα φύγουμε), να είναι τόσο αγαθή ώστε να επιλέξει σε ποιο έργο θα καταθέσει το τελευταίο καλλιτεχνικό σου ίχνος. Πάντως, όπως είπαμε, μην ανησυχείτε, δεν θα είναι σε δικό μου έργο».

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του Δημήτρη Πιατά