Φωτογραφίες – κάμερα: Δανάη Μαραγκού

Τι ήταν τελικά το «Αχ… Μαρία»; Ένα μουσικό στέκι, μια θεατρική σκηνή, ένα σημείο συνάντησης καλλιτεχνών ή κάτι πολύ μεγαλύτερο από όλα αυτά; Η απάντηση ξεδιπλώθηκε το βράδυ της Τρίτης (10/11) στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, μέσα από την παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Ζουγανέλη με τίτλο «Αχ… Μαρία! 1980-1990», που μας ταξιδεύει σε μια ξεχωριστή δεκαετία της ελληνικής καλλιτεχνικής ζωής.

«Σε μια συζήτηση με τον συγγραφέα Αντώνη Τουμανίδη, με καταγωγή από τη Σκύδρα Πέλλας, ο Γιάννης Ζουγανέλης αναφέρθηκε στην ιστορία του εμβληματικού χώρου στα Εξάρχεια, φωτίζοντας πρόσωπα, συνεργασίες, ιδέες και στιγμές που συνέβαλαν στη δημιουργία ενός ιδιαίτερου πολιτιστικού πυρήνα στην καρδιά της Αθήνας. Πλήθος κόσμου έδωσε το «παρών» σε μια εκδήλωση με ξεχωριστό ενδιαφέρον και έντονη συγκινησιακή φόρτιση, τιμώντας την ιστορία ενός χώρου που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην καλλιτεχνική ζωή της Αθήνας.»

Το «Αχ… Μαρία» δεν ήταν απλώς ένας χώρος διασκέδασης. Ήταν ένα σημείο όπου η μουσική συναντούσε το θέατρο, η σάτιρα συνομιλούσε με την πολιτική και η καλλιτεχνική έκφραση συνυπήρχε με την αμφισβήτηση. Εκεί, στη δεκαετία του ’80, διαφορετικοί άνθρωποι και διαφορετικές μορφές τέχνης συναντήθηκαν, δημιουργώντας ένα περιβάλλον ελευθερίας, πειραματισμού και δημιουργίας που άφησε το δικό του αποτύπωμα στον πολιτισμό της εποχής.

Τη σημασία αυτής της διαδρομής υπογράμμισαν και οι πολλές γνώριμες παρουσίες από τον καλλιτεχνικό χώρο και όχι μόνο που βρέθηκαν στο Μέγαρο Μουσικής. Ανάμεσά τους ο Κώστας Τουρνάς, η Βάσια Τριφύλλη, η Σοφία Βόσσου, ο Γιάννης Νταλιάνης, η Ισιδώρα Σιδέρη, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη και ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος, σε μια βραδιά που έφερε ξανά στο προσκήνιο μνήμες από την καλλιτεχνική Αθήνα των δεκαετιών του ’80 και του ’90.

Ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση έδωσε η μουσική, καθώς ο Γιάννης Ζουγανέλης και η Σοφία Βόσσου ανέβηκαν στη σκηνή και ερμήνευσαν από ένα τραγούδι εκείνης της εποχής, μεταφέροντας για λίγο το κοινό στο κλίμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης καλλιτεχνικής περιόδου.

Στις σελίδες του βιβλίου ζωντανεύουν, μεταξύ άλλων, προσωπικότητες όπως ο Νικόλας Άσιμος, ο Σάκης Μπουλάς, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, η Ισιδώρα Σιδέρη, η Βάσια Τριφύλλη, ο Κώστας Μπίγαλης και ο Κώστας Τουρνάς, άνθρωποι που συνδέθηκαν με τον χώρο και τη δημιουργική του ταυτότητα.

Μέσα από αφηγήσεις, αναμνήσεις και ιστορίες, το «Αχ… Μαρία! 1980-1990» επιχειρεί να διασώσει όχι μόνο την ιστορία ενός θρυλικού στεκιού, αλλά και το πνεύμα μιας ολόκληρης εποχής. Μιας εποχής κατά την οποία οι καλλιτέχνες αναζητούσαν νέους τρόπους έκφρασης, οι παρέες γεννούσαν ιδέες και η τέχνη αποτελούσε αφορμή για συνάντηση, προβληματισμό και δημιουργία.

Η παρουσίαση στο Μέγαρο Μουσικής ήταν, τελικά, κάτι περισσότερο από μια βιβλιοπαρουσίαση. Ήταν μια συνάντηση με πρόσωπα, ήχους και αναμνήσεις που παραμένουν ζωντανά στον χρόνο, αλλά και μια ευκαιρία για τις νεότερες γενιές να γνωρίσουν έναν χώρο που υπήρξε ξεχωριστό κεφάλαιο στην πολιτιστική ιστορία της Αθήνας.

Ο Γιάννης Ζουγανέλης και ο Κώστας Τουρνάς μιλούν στην κάμερα της Ζούγκλας:

Γιάννης Ζουγανέλης: «Αυτό το βιβλίο, που εκδόθηκε τώρα, είναι κάτι σημαντικό για μένα, γιατί αντιπροσωπεύει μια δεκαετία της ζωής μου, την πιο ονειρική: από το 1980 έως το 1990. Δηλαδή, από τα 23 μου μέχρι τα 33 μου χρόνια, ήμουν εκεί. Δημιουργούσαμε. Η κοινωνία, οι συνθήκες και η ιδεολογία μας μάς επέτρεπαν να έχουμε θέση για τα πράγματα. Μου λείπει η αγωνία για τον έρωτα, για το πάθος για καλύτερη ζωή…».

Κώστας Τουρνάς: «Όλα αυτά που ήταν το Αχ Μαρία δεν υπάρχουν σήμερα. Από τη φύση μου είμαι άνθρωπος που συμπορεύομαι με το τεκταινόμενο η νοσταλγία υπάρχει μόνο με την έννοια της τουριστικής αναδρομής, γιατί έχω τη πεποίθηση πως, ό,τι πέρασε, πέρασε και ότι είναι να έρθει, θα έρθει».

Δείτε απόσπασμα με τον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο, τον Γιάννη Ζουγανέλη και τον Αντώνη Τουμανίδη από την εκδήλωση

Ο Γιάννης Ζουγανέλης και η Σοφία Βόσσου τραγουδούν στην εκδήλωση για το «Αχ Μαρία»

Απόσπασμα από την παρουσίαση του «Αχ Μαρία»

Απόσπασμα από την παρουσίαση του «Αχ Μαρία»