«Τρίτη και 13» γράφει σήμερα το ημερολόγιο και πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν αυτήν την ημέρα γρουσούζικη. Πώς, όμως, ξεκίνησε και πού έχει τις βάσεις της αυτή η δεισιδαιμονία;

Ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους η Τρίτη και 13 θεωρείται γρουσούζικη είναι η άλωση της Κωνσταντινούπολης (Τρίτη 13 Απριλίου 1204 από τους Σταυροφόρους).

Μαζί, όμως, με την τραγικότητα του γεγονότος αυτού, η τύχη έχει συνδυάσει πολλά μαζί, έτσι ώστε να γεννηθεί αυτή η κακή φήμη για τη σημερινή ημέρα.

Γενικότερα, η ημέρα Τρίτη έχει κάτι «αρνητικό», κατά τη λαϊκή θυμοσοφία, αφού στην καθομιλουμένη της δίνουμε μια αρνητική χροιά.

Φράσεις όπως «Τρίτωσε το κακό», «Τρίτη και φαρμακερή» κ.ά. δίνουν ένα «κακό νόημα» στον αριθμό τρία και συνεπώς στην ημέρα Τρίτη.

Σύμφωνα με άλλους, η εξήγηση της «γρουσούζικης Τρίτης και 13» μπορεί να αναζητηθεί και σε αστρολογικές προβλέψεις.

Σύμφωνα με αυτές, την Τρίτη κυρίαρχος πλανήτης είναι ο Άρης, ενώ σε κάποια ώρα της ημέρας, τη λεγόμενη και «κακιά ώρα», επικρατεί μαζί με τον πλανήτη Κρόνο. Γι’ αυτό η ώρα αυτή καθίσταται ιδιαίτερα επικίνδυνη. Επειδή, όμως, ουδείς μπορεί να την προσδιορίσει, ολόκληρη η Τρίτη αντιμετωπίζεται ως αποφράδα ημέρα.

Το 13 είναι ο κατεξοχήν κακότυχος αριθμός, που σπάει την αρμονία του 12 (12 Θεοί του Ολύμπου, 12 άθλοι του Ηρακλή, 12 φυλές του Ισραήλ, 12 μαθητές του Χριστού, 12 Ιμάμηδες κλπ). Με την προσθήκη του αριθμού 1 σχηματίζεται η αρχή ενός νέου κύκλου. Το άγνωστο, που αντιπροσωπεύει ο αριθμός 13, προκαλεί ανησυχία στους ανθρώπους κι έτσι άρχισαν να το συνδέουν με ατυχή γεγονότα.

Η Τρίτη είναι τυχερή ημέρα για τους Εβραίους, λόγω της διπλής αναφοράς της λέξης «καλόν» στην Παλαιά Διαθήκη (Γένεσις, κεφ. Α , στίχοι 10 και 13).

