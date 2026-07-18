Οι θαυμαστές του Gilmore Girls έχουν πλέον την ευκαιρία να ζήσουν στο σπίτι της Λόρελαϊ και της Ρόρι, αρκεί φυσικά να διαθέτουν το ανάλογο budget. Η εμβληματική κατοικία, που γνωρίσαμε μέσα από το πιλοτικό επεισόδιο της δημοφιλούς σειράς των ’00s, πωλείται για 2,7 εκατομμύρια δολάρια. Αυτή είναι η πρώτη φορά που το ακίνητο βγαίνει στην αγορά μετά την τηλεοπτική του εμφάνιση πριν από 26 χρόνια.

Αν και η σειρά διαδραματίζεται στο φανταστικό Σταρς Χόλοου του Κονέκτικατ, το πραγματικό σπίτι βρίσκεται στο Γιούνιονβιλ του Οντάριο, ένα καναδικό προάστιο περίπου 20 μίλια βορειοανατολικά του Τορόντο. Εκεί πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα μόνο για τον πιλότο, καθώς για το υπόλοιπο της σειράς χρησιμοποιήθηκε το σκηνικό της Warner Bros. στο Λος Άντζελες.

Η κατοικία των 263 τ.μ. διαθέτει ανακαινισμένη κουζίνα, σαλόνι με μπαρ, τραπεζαρία, γραφείο, ιδιωτική βεράντα και μια σουίτα επισκεπτών στο υπόγειο. Παράλληλα, διατηρεί άθικτες τις αυθεντικές λεπτομέρειες του 19ου αιώνα, όπως τρία τζάκια, ξύλινα δάπεδα, οροφές με δοκάρια και μια καμινάδα από κόκκινο τούβλο. Μέχρι σήμερα, το σπίτι είχε μόλις πέντε ιδιοκτήτες, με τον τωρινό να το κατέχει από το 1994 και να το αξιοποιεί κυρίως για ενοικίαση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ