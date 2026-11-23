Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (25 Νοεμβρίου), ο οργανισμός «Γίνε Άνθρωπος» διοργανώνει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, στην αίθουσα «Νίκος Σκαλκώτας» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στην ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση της κοινωνίας απέναντι στην έμφυλη βία.

Με την πολύτιμη υποστήριξη και τη συμμετοχή των σημαντικών καλλιτεχνών (με αλφαβητική σειρά: Αντώνης Αγγελίδης, Μυρτώ Βασιλείου, Κωνσταντίνος Γιουρτσίδης, Τάκης Ζαχαράτος, Έλενα Κελεσίδου, Γιώτα Νέγκα, Δήμητρα Σελεμίδου, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Μάριος Φραγκούλης), οι οποίοι ανταποκρίνονται στο κάλεσμα του οργανισμού, η συναυλία φιλοδοξεί να μετατρέψει τη μουσική σε μια δυνατή συλλογική φωνή κατά της έμφυλης βίας και υπέρ της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Ο Στάθης Σούλης υπογράφει τη μουσική διεύθυνση της ζωντανής ορχήστρας της συναυλίας.

Πέρα από τον πολιτιστικό της χαρακτήρα, η εκδήλωση φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ουσιαστικό βήμα κοινωνικής ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης.

Κεντρικός στόχος είναι, παράλληλα, η ανάδειξη και η ενίσχυση της πανελλαδικής πρωτοβουλίας για τη συγκέντρωση 500.000 ψηφιακών υπογραφών, με αίτημα την αναγνώριση της γυναικοκτονίας και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της έμφυλης βίας μέσω θεσμικών αλλαγών.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται από τον οργανισμό «Γίνε Άνθρωπος», με τη συμμετοχή του πολιτικού φορέα «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο». Στο πλαίσιο της συνταγματικά προβλεπόμενης διαδικασίας λαϊκής νομοθέτησης, επιδιώκεται η συγκέντρωση 500.000 ψηφιακών υπογραφών, ώστε να προωθηθεί προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή πρόταση νόμου για την αναγνώριση της γυναικοκτονίας και την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας.

«Όσοι πολίτες επιθυμούν να στηρίξουν τη νομοθετική πρωτοβουλία, μπορούν να καταθέσουν την ψηφιακή τους υπογραφή στονσύνδεσμο demokrates.gr/vote.»

Το «Γίνε Άνθρωπος», που ιδρύθηκε από επιστήμονες και οικογένειες θυμάτων γυναικοκτονιών, οι οποίες αποτελούν ιδρυτικά του μέλη, δραστηριοποιείται στην πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας. Μέσα από την επιστημονική γνώση, την εκπαίδευση, την ενημέρωση, την υποστήριξη θυμάτων και οικογενειών, αλλά και τη διεκδίκηση ουσιαστικών θεσμικών αλλαγών, επιδιώκει να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και μηδενική ανοχή στην κακοποίηση.

Γιατί η έμφυλη βία δεν είναι ένα ζήτημα που αφορά μόνο τα θύματα και τις οικογένειές τους. Είναι ένα ζήτημα που αφορά ολόκληρη την κοινωνία.

Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, η μουσική γίνεται αφορμή για να ακουστεί ένα μήνυμα που δεν πρέπει να μείνει χωρίς ανταπόκριση.

Γίνε Άνθρωπος. Για μια κοινωνία χωρίς βία.

Μουσικοί

Στάθης Σούλης (πιάνο), Περικλής Τιμπλαλέξης (βιολί), Ελισάβετ Σκούρα (βιόλα), Μιχάλης Πορφύρης (τσέλο), Γιώργος Κωστόπουλος (μπάσο), Δημήτρης Στασινός (κιθάρα), Σπύρος Χατζηκωνσταντίνου (κιθάρα), Νίκος Κατσίκης (μπουζούκι), Μαρίνος Γαλατσινός (σαξόφωνο), Άγγελος Μιχαήλ (κόρνο), Νίκος Κασαβέτης (ντραμς), Αλέξης Κώστας (κρουστά).

Τεχνική Ομάδα

Τεχνική διεύθυνση: Γιάννης Κολεβέντης | Ηχοληψία FOH: Δημήτρης Μπουρμπούλης | Ηχοληψία σκηνής: Γρηγόρης Κουτσιλιέρης | Σχεδιασμός φωτισμών: Γιώργος Χαραλάμπους | Τεχνικός AQ: Ανδρέας Κακουλάκης.

Παραγωγή: Arietta Productions

Διεύθυνση Παραγωγής: Κική Δημητριάδη

Βοηθός Παραγωγής: Μιχάλης Παπαματθαίου

Συντονισμός Παραγωγής: ΣταυρουλαΣιάνου

Δημόσιες σχέσεις & Επικοινωνία: Μαργαρίτα Δρούτσα

Πληροφορίες Εκδήλωσης

• Ημερομηνία: Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026

• Ώρα έναρξης: 20:00

• Χώρος: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών – Αίθουσα «Νίκος Σκαλκώτας»

Μια μεγάλη συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Αίθουσα «Νίκος Σκαλκώτας»

Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2026, στις 20:00