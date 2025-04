«Καταδικασμένος να ερμηνεύσει το μυστήριο της ζωής, ο άνθρωπος εφηύρε το θέατρο», πρέσβευε ο σπουδαίος Γάλλος ηθοποιός, δάσκαλος και φιλόσοφος Λουί Ζουβέ, ενώ αιώνες πριν ο Σαίξπηρ είχε αποφανθεί τελεσίδικα πως «Ο κόσμος είναι μια θεατρική σκηνή και όλοι, άντρες και γυναίκες, απλά ηθοποιοί».

Στο πλαίσιο αυτό, ο δημοφιλής και καταξιωμένος ηθοποιός Στράτος Τζώρτζογλου -μετά και τη γόνιμη θητεία του σε αντίστοιχες Σχολές και Ομάδες με εμβληματικούς καθοδηγητές- πήρε την πρωτοβουλία να ιδρύσει τον πολιτιστικό οργανισμό «Σκηνή Ζωής», με κύριο σκοπό να δημιουργήσει ένα «Εργαστήρι Υποκριτικής και Αυτοβελτίωσης» όπου μέσα από πολύπλευρες παράλληλες δραστηριότητες (μαθήματα, σεμινάρια, δρώμενα κ.λ.π.) και κεντρικό σύνθημα το ουσιώδες: «Γίνε ο Πρωταγωνιστής της Ζωής σου».

Τον Στράτο Τζωρτζογλου πλαισιώνουν στην προσπάθειά του αυτή – ως καθηγητές, εισηγητές σειράς σεμιναρίων, έκτακτοι ομιλητές ή performance – προσωπικότητες από όλους τους χώρους της Τέχνης (θέατρο, κινηματογράφος, τηλεόραση, λογοτεχνία, ποίηση, μουσική, χορός, σκηνογραφία, ενδυματολογία κ.ά.) και του Πολιτισμού.

Η λειτουργία του «Εργαστηρίου», ξεκινά τη Δευτέρα 28 Απριλίου και θα διαρκέσει ως 20 Ιουλίου και απευθύνεται σε ανθρώπους κάθε ηλικίας, που θέλουν να μυηθούν στο όλον (και τα επιμέρους) της Θεατρικής Τέχνης -η οποία συμπεριλαμβάνει το όλον των Τεχνών- με στόχο όχι μόνο την εξειδικευμένη γνώση, αλλά την αυτογνωσία και εντέλει την αυτοβελτίωση. Οι εγγραφές άρχισαν.

Στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα Υποκριτικής με κύκλους σεμιναρίων από τέσσερις έως 30 ώρες, (από Δευτέρα έως Παρασκευή ώρες 11.00- 20.00), συμμετέχουν (ως δάσκαλοι ή εισηγητές) :

The Member of the Actors’ Studio – acting coach and actor Cornelius Horgan ,

& Η ηθοποιός Πέμη Ζούνη,

ο συνθέτης, τραγουδοποιός και ηθοποιός Γιάννης Ζουγανέλης ,

ο ηθοποιός Μιχάλης Μητρούσης,

η βραβευμένη θεατρική συγγραφέας, δημοσιογράφος και πεζογράφος Λεία Βιτάλη (με θέμα: «Σεμινάριο θεατρικής γραφής με βάση τους ελληνικούς μύθους και το προσωπικό βίωμα»),

ο συγγραφέας – δημοσιογράφος Μηνάς Βιντιάδης (με θέμα: Γράψε- Παίξε το έργο σου),

ο συγγραφέας – δημοσιογράφος Αντώνης Πρέκας (με θέμα: «Δραματουργία & ανάλυση χαρακτήρων σύγχρονων Ελλήνων Δραματουργών»),

ο ποιητής -δημοσιογράφος Πέτρος Κασιμάτης (με θέμα:«Παγκόσμια κι Ελληνική Λογοτεχνία»), ο σκηνογράφος-ενδυματολόγος

Γιάννης Μετζικώφ (με θέμα:«Ενδυματολογία και Σκηνογραφία»,

ο Τάκης Μαυρωτάς (με θέμα: «Τα εικαστικά στο θέατρο»),

ο εικαστικός -ποιητής-σκηνογράφος και σκηνοθέτης Άγγελος Σπάρταλης (με θέμα:«Σκηνογραφία-χρήση video – σκηνοθεσία κινηματογράφου»),

ο χορογράφος Άγγελος Χατζής (Κινησιολογία), ο χορογράφος και χορευτής Ηλίας Μπαγιώργος(μοντέρνος χορός),

η χορεύτρια & χορογράφος από την ομάδα της Martha Graham , Ναντίν Ξηντάρα (Χορογραφίες),

η σκηνοθέτις Αλεξάνδρα Λαζαρίδου (Σύστημα Στανισλάφσκι -υποκριτική),

ο σκηνοθέτης Ηλίας Μαλανδρής (Αρχαίο Δράμα),

η ποιήτρια Ελένη Σεργίου (Ποιητική και Λόγος), ο σκηνοθέτης Κώστας Χαραλάμπους(Κινηματογράφος),

η δασκάλα φωνητικής και τραγουδίστρια Πένυ Σκάρου (φωνητική-τραγούδι),

ο δάσκαλος υποκριτικής Γιάννης Ζαμπούνης (Θεατρικό παιχνίδι) ,

η μουσικός Μαρία Ρεμπούτσικα (Βιολί),

η καθηγήτρια μουσικής Σοφία Μαριόλα ( μουσική),

ο σκηνοθέτης- ηθοποιός Βαγγέλης Παπαδάκης (Άμλετ project για εφήβους),

η ηθοποιός Ταμπαροπούλου Βιργινία (υποκριτική),

η ηθοποιός και σεναριογράφος Μαρία Γεωργιάδου (υποκριτική)

και ο ηθοποιός Στράτος Τζώρτζογλου (Υποκριτική-Διδασκαλία έργων).

Στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα αυτοβελτίωσης με κύκλους σεμιναρίων 176 ωρών (Σαββατοκύριακα και ώρες 13.00- 22.00), συμμετέχουν (ως δάσκαλοι ή εισηγητές) :

ο Παναγιωτης Μοναχός ,

η Έλενα Αλεβιζοπούλου (Life Coaches) ,

η ψυχολόγος Αλεξάνδρα Γέροντα

οι φυσικοθεραπευτές: Ευαγγελία Παπαγιάννη , Ανδρέας Κόντος και Αντώνης Στουραΐτης.

*ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κόστος εγγραφής, αναλυτικό πρόγραμμα, μέρες και ώρες λειτουργίας των επιμέρους εργαστηρίων κ.λ.π.) στο τηλ. 6970534755, στο e-mail: stratosphereart@gmail.com και στην ιστοσελίδαwww.stratostzortzoglou.gr

ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ:

Κotes. Political.Party

(πρώην Booze Cooperativa)

Κολοκοτρωνη 57(Σταθμός Μοναστηράκι), Αθήνα Τ.Κ 105 60

T. +30 697 053 4755, +30 211 4053 733

E: kotes.political.party@gmail.com

ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗΣ:

entero.gr , Κοδριγκτώνος 8, Πεδίον του Άρεως, Αθήνα τηλ:2160005334 hello@entero.gr

press conference & Κοκτέιλ

Εργαστηρίων Υποκριτικής & Αυτοβελτίωσης «Γίνε Πρωταγωνιστής της Ζωής σου» της εταιρείας θεατρικών παραγωγών ΣΚΗΝΗ ΖΩΗΣ του Στράτου Τζώρτζογλου

Η συνέντευξη Τύπου και το κοκτέιλ για την έναρξη των Εργαστηρίων, θα γίνει την Παρασκευή 11 Απριλίου, ώρα προσέλευσης στις 17.00, ώρα press conference 17.30 -18.30, κοκτέιλ από 18.30 ως τις 19.30

Στο ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ

Κotes. Political.Party

(πρώην Booze Cooperativa)

Κολοκοτρωνη 57 (Σταθμός Μοναστηράκι),

Θα σας περιμένουν ο Στράτος Τζώρτζογλου και οι συνεργάτες του!

On line one to one

Σεμινάρια υποκριτικής & αυτοβελτίωσης

από τον Στράτο Τζώρτζογλου.

Ο Στράτος Τζώρτζογλου παραδίδει διαδικτυακά μαθήματα υποκριτικής και αυτοβελτίωσης.

Οι συνεδρίες με τους μαθητές του θα γίνονται on line και θα είναι one to one.

*Αναλυτικές πληροφορίες για τα εργαστήρια, τα διαδικτυακά μαθήματα ,τις μέρες και τις ώρες, το κόστος, τα αφιερώματα και τα έργα που θα παρουσιαστούν στο τηλ. 6970534755, στο stratosphereart@gmail.com και στην ιστοσελίδα www.stratostzortzoglou.gr