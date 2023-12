«Η συγγραφή μπορεί να σώσει ζωές», δήλωσε σήμερα ο Νορβηγός Γιον Φόσε, βραβευμένος με το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2023, μιλώντας σε μια διάλεξη πριν από την απονομή του βραβείου του για τις πολλές αυτοκτονίες που υπάρχουν στα κείμενά του.

«Εάν τα γραπτά μου μπορούν επίσης να συμβάλλουν στο να σωθούν οι ζωές άλλων ανθρώπων, τίποτε δεν θα με έκανε πιο ευτυχισμένο», δήλωσε ο δραματουργός κατά τη διάρκεια διάλεξης στη Στοκχόλμη, εν όψει της τελετής απονομής των Νόμπελ που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή.

Ο συγγραφέας παραδέχθηκε ότι είχε περισσότερες αυτοκτονίες μέσα στα έργα του απ’ όσες πίστευε. «Φοβήθηκα μήπως με αυτόν τον τρόπο συνέβαλα στη αιτιολόγηση της αυτοκτονίας», δήλωσε.

Ωστόσο αναγνώστες του δήλωσαν επίσης ότι τα γραπτά του Φόσε «πολύ απλά τους έσωσαν τη ζωή», μετά την ανακοίνωση της βράβευσής του με το Νόμπελ, προσέθεσε ο συγγραφέας, τονίζοντας ότι συγκινήθηκε πολύ από αυτές τις μαρτυρίες.

«Υπό μια έννοια, πάντα ήξερα ότι η συγγραφή μπορούσε να σώσει ζωές, ίσως ακόμη να έσωσε και τη δική μου», πρόσθεσε.

Η Σουηδική Ακαδημία ανακοίνωσε τον Οκτώβριο ότι ξεχώρισε τον 64χρονο συγγραφέα «για τα καινοτόμα θεατρικά του έργα και την πεζογραφία του, που έδωσαν φωνή στο ανείπωτο».

Ο Γιον Φόσε, ο οποίος μερικές φορές συγκρίνεται με τον Σάμουελ Μπέκετ, άλλον Νομπελίστα δραματουργό, αδιαφορεί για την πλοκή, περιορίζεται στο αυστηρά ελάχιστο και χρησιμοποιεί μια απλή και απογυμνωμένη γλώσσα όπου το κλειδί για την κατανόηση είναι ο ρυθμός, η μουσικότητα και οι παύσεις.

Ο Φόσε θα λάβει το βραβείο του, το οποίο συνοδεύεται από ένα μετάλλιο και χρηματικό έπαθλο 11 εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών (980.000 ευρώ), από τον βασιλιά Κάρολο ΙΣτ΄Γουστάβο της Σουηδίας, την επέτειο του θανάτου (1896) του επιστήμονα και εφευρέτη Άλφρεντ Νόμπελ.

