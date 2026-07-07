Δεν ήταν απλώς ένα ακόμη sold out. Ήταν η επιβεβαίωση ότι η μουσική του Γιώργου Αλκαίου εξακολουθεί να συγκινεί και να ενώνει ανθρώπους κάθε ηλικίας. Οι «360°» του Γιώργου Αλκαίου, μετά τη θερμή υποδοχή στο κατάμεστο Θέατρο Βεάκειο, έκαναν στάση στη Θεσσαλονίκη, χαρίζοντας στο κοινό της Μονής Λαζαριστών μια βραδιά γεμάτη τραγούδι, ενέργεια και αυθεντικό συναίσθημα.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης, σε μία από τις σπάνιες εμφανίσεις του, ξεσήκωσε το κοινό από το πρώτο λεπτό, παρουσιάζοντας ένα μοναδικό, ανατρεπτικό πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, πάθος και αυθεντικότητα. Οι μεγάλες και διαχρονικές επιτυχίες του διαδέχονταν η μία την άλλη σε μια συνεχή, καθηλωτική ροή, με πλήθος κόσμου να τραγουδά και να χορεύει ασταμάτητα, αποδεικνύοντας ότι τα τραγούδια του παραμένουν ζωντανά και έχουν γράψει τη δική τους ιστορία.

Μαζί του επί σκηνής, η Βαλένα, ο Τάσος Σιδηρόπουλος και η Μιράντα, πλαισιωμένοι από 12 εξαιρετικούς μουσικούς, συνέθεσαν ένα εκρηκτικό σύνολο που κέρδισε το πιο θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα της πόλης.

Με δύο συνεχόμενα sold out σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, το «360°» άφησε πίσω του μια ζωντανή καταγραφή της στιγμής και δύο μοναδικές, θριαμβευτικές βραδιές που θα θυμόμαστε για καιρό.

Το ταξίδι όμως δεν σταματά εδώ. Επόμενος σταθμός για τον Γιώργο Αλκαίο και το εκρηκτικό «360°» είναι το Φεστιβάλ Αμαρουσίου, έτοιμο να υποδεχτεί το μουσικό γεγονός της χρονιάς!

Ημερομηνία: Δευτέρα 13 Ιουλίου

Τοποθεσία: Αίθριο θέατρο Αμαρουσίου

Ώρα έναρξης: 21:30

Προπώληση Εισιτηρίων: Online μέσω του ticketmaster.gr