Η αρχή έγινε με τον πιο καθηλωτικό τρόπο! Οι «360°» του Γιώργου Αλκαίου ξεκίνησαν το ταξίδι τους από το κατάμεστο, sold out Θέατρο Βεάκειο στον Πειραιά, σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης ξεσήκωσε το κοινό από το πρώτο λεπτό, παρουσιάζοντας ένα μοναδικό, ανατρεπτικό πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, πάθος και αναμνήσεις.

Με τις μεγάλες και διαχρονικές επιτυχίες του να διαδέχονται η μία την άλλη σε μια συνεχή, εκρηκτική ροή, το Βεάκειο δονήθηκε στους ρυθμούς τραγουδιών που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Τώρα, η σκυτάλη της απόλυτης διασκέδασης περνάει στη Θεσσαλονίκη, την Πέμπτη 2 Ιουλίου, ο Γιώργος Αλκαίος θα βρεθεί στη σκηνή του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Φεστιβάλ Αμαρουσίου στην Αθήνα.

Χωρίς φίλτρα, με οδηγό τα κομμάτια που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα!

Μαζί του, η Βαλένα, ο Τάσος Σιδηρόπουλος και η Μιράντα, πλαισιωμένοι από 12 εξαιρετικούς μουσικούς, υπόσχονται να χαρίσουν στο κοινό μια βραδιά γεμάτη ένταση, αυθεντικότητα και παλμό.

Η προπώληση για τη Θεσσαλονίκη συνεχίζεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Εξασφαλίστε έγκαιρα το εισιτήριό σας για να ζήσετε από κοντά το μουσικό γεγονός του καλοκαιριού!

Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία: Πέμπτη 2 Ιουλίου

Τοποθεσία: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών

Ώρα έναρξης: 21:30

Προπώληση Εισιτηρίων: Online μέσω του more.com

Αθήνα

Ημερομηνία: Δευτέρα 13 Ιουλίου

Τοποθεσία: Αίθριο θέατρο Αμαρουσίου

Ώρα έναρξης: 21:30

Προπώληση Εισιτηρίων: Online μέσω του ticketmaster.gr

Παραγωγή: Utopia Plus