Ο Γιώργος Χατζιδάκις, γιος και διαχειριστής του έργου του Μάνου Χατζιδάκι, ξεκαθαρίζει με ανακοίνωσή του ότι η απαγόρευση εκτέλεσης των τραγουδιών του συνθέτη στη συναυλία-αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο δεν αφορούσε τον τραγουδιστή Μανώλη Μητσιά, αλλά αποκλειστικά τη συγκεκριμένη εταιρεία παραγωγής και τη σειρά των συναυλιών της.

Το εξώδικο που στάλθηκε στους διοργανωτές προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και είχε ως αποτέλεσμα να μη διασκευαστούν ή τραγουδηθούν έργα του συνθέτη, οδηγώντας τον Μανώλη Μητσιά σε μια συμβολική κίνηση να απαγγείλει απλώς τους στίχους από «Ο Γιάννης ο φονιάς».

Παράλληλα, ο Γιώργος Χατζιδάκις άφησε αιχμές για τη διαχείριση της δημόσιας αντιπαράθεσης, σημειώνοντας πως αν η Αγαθή Δημητρούκα, ως διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου, ζητούσε κάτι αντίστοιχο για τα τραγούδια του ποιητή, ο ίδιος θα σεβόταν την απόφασή της χωρίς να μετατρέψει το ζήτημα σε δημόσιο θέαμα.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Μετά από όλα αυτά που έχουν ειπωθεί και γραφτεί, θέλω να ενημερώσω ότι ποτέ δεν απαγόρευσα στον κ. Μανώλη Μητσιά να τραγουδά το συγκεκριμένο τραγούδι. «Ο Γιάννης ο Φονιάς», όπως και άλλα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι, συμπεριλαμβάνονται στις συναυλίες του όλα αυτά τα χρόνια. Συνεπώς, όσα αναφέρονται και αναπαράγονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Η απαγόρευση είχε εξαρχής απολύτως συγκεκριμένο αντικείμενο και αφορούσε αποκλειστικά την εταιρεία παραγωγής και τη συγκεκριμένη σειρά συναυλιών που η εταιρεία αυτή διοργανώνει.

Προφανώς και συνειδητά, επιχειρείται με τρόπο αποπροσανατολιστικό η σύνδεση της απαγόρευσης αυτής με το συγκεκριμένο τραγούδι και τον κύριο Μανώλη Μητσιά, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες γνώριζαν εδώ και μήνες, ότι για αυτή τη σειρά συναυλιών δεν τους είχε δοθεί άδεια να συμπεριλάβουν μουσικά έργα του Μάνου Χατζιδάκι. Επομένως, δεν παρουσιάζουν τα πραγματικά γεγονότα και δημιουργούν ψευδείς εντυπώσεις.

Επίσης, θέλω να τονίσω ότι αν για οποιοδήποτε λόγο η κυρία Αγαθή Δημητρούκα, δεν επιθυμούσε να συμπεριληφθούν μουσικά έργα στα οποία είναι συνδημιουργός ο Νίκος Γκάτσος, σε συναυλία του Μάνου Χατζιδάκι, θα το σεβόμουν και δεν θα το μετέτρεπα σε δημόσιο «θέαμα».

Τέλος, οφείλουν να κατανοήσουν όλοι, ότι τα μουσικά έργα δεν ανήκουν ούτε στους ερμηνευτές που κατά καιρούς τα έχουν ερμηνεύσει, ούτε αποτελούν κοινό κτήμα, όπως άκουσα να λέγεται από μερικούς. Τα μουσικά έργα ανήκουν στους δημιουργούς τους και κατ’ επέκταση, σε αυτούς που οι δημιουργοί όρισαν να τους εκπροσωπούν.

Όποιος αμφισβητεί αυτό που είναι νομικά κατοχυρωμένο εδώ και δεκαετίες — ιδίως εάν κινείται επαγγελματικά στον καλλιτεχνικό χώρο με οποιαδήποτε ιδιότητα — είτε στερείται βασικών γνώσεων για την πνευματική ιδιοκτησία, είτε έχει ιδιοτελή κίνητρα.»

Γιώργος Χατζιδάκις