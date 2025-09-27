Η νυχτερινή Αθήνα αποκτά ξανά τον παλμό της με την επιστροφή ενός ανεπανάληπτου ντουέτου δύο κορυφαίων διασκεδαστών: τον Γιώργο Δασκουλίδη και τον Σπύρο Σπυράκο.

Από την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου και κάθε Πέμπτη και Σάββατο η σκηνή του Botox Live Stage υποδέχεται το θρυλικό ντουέτο που όλοι αγαπήσαμε.

Ο Σπύρος Σπυράκος, με την εκρηκτική σκηνική του παρουσία και τις διαχρονικές του επιτυχίες, συναντά τον Γιώργο Δασκουλίδη, που με τη χαρακτηριστική φωνή και το πάθος του έχει γράψει ιστορία στη νυχτερινή διασκέδαση. Μετά από μια μακρά και επιτυχημένη πορεία, οι δύο καλλιτέχνες, καθένας με τη δική του σπουδαία διαδρομή, ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους, χαρίζοντας στο κοινό βραδιές γεμάτες κέφι, συναίσθημα και αυθεντικό λαϊκό τραγούδι.

Το πρόγραμμα που έχουν ετοιμάσει είναι ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο ενέργεια, πάθος και συγκίνηση. Από τις μεγάλες προσωπικές τους επιτυχίες μέχρι τις πιο αγαπημένες λαϊκές μελωδίες, οι δύο καλλιτέχνες εναλλάσσονται στη σκηνή, συναντιούνται σε μοναδικά ντουέτα και δημιουργούν ατμόσφαιρα καθαρόαιμης λαϊκής διασκέδασης.

Μαζί τους ο Αλέξης Πρεβενάς που ξέρει να ξεσηκώνει το κοινό με τη δυναμική παρουσία και τα αξεπέραστα hit του.

H Αθηναΐς που με την εκφραστική φωνή βάζει τη δική της ξεχωριστή σφραγίδα στο σχήμα.

Και η εκρηκτική Αθηνά Χρυσαντίδου που με την εντυπωσιακή guest εμφάνισή της προσθέτει μια ακόμη νότα έκπληξης.

Την καλλιτεχνική επιμέλεια υπογράφει ο Τάσος Σούρμπας δημιουργώντας ένα πρόγραμμα που διασκεδάζει, συγκινεί και κάνει τον κόσμο να τραγουδά και να χορεύει μέχρι το πρωί.

Ο Γιώργος Δασκουλίδης και ο Σπύρος Σπυράκος επιστρέφουν εκεί όπου ανήκουν: στην κορυφή της λαϊκής διασκέδασης, για να χαρίσουν στο κοινό αξέχαστες στιγμές αυθεντικού κεφιού και συγκίνησης.

Botox Live Stage Αγίας Παρασκευής 58, Περιστέρι

Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου

Ημέρες λειτουργίας Πέμπτη Σάββατο

Τηλέφωνο κρατήσεων: 210 5773131 – 6945 611740