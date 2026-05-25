Ο Γιώργος Καραδήμος ενώνει τη φωνή του με την Ελεονώρα Ζουγανέλη σε ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια που έχουμε ακούσει τελευταία. Το «Να Κλαις» είναι γεμάτο από υπέροχες μελωδίες, ξεχειλίζει από τρυφερότητα και παρασύρει τον ακροατή σε ένα μοναδικό, μελωδικό ταξίδι.

Μιλώντας για αυτή τη συνεργασία, ο Γιώργος Καραδήμος μοιράζεται τις σκέψεις του:

«”Να Κλαις”… Δύο λέξεις που, σε μια εποχή όπου δεν αντιδρούμε σχεδόν σε τίποτα, μοιάζουν από μόνες τους με επαναστατική πράξη. Μια πρόσκληση σε ανυπακοή. Στο να εκφράζεις αυτό που νιώθεις, χωρίς να σε νοιάζει πώς θα αντιδράσουν οι άλλοι.

Πιστεύω ότι κάποια τραγούδια μάς διαλέγουν μόνα τους, τα χρωστάμε στον εαυτό μας. Μερικές φορές φτάνει απλώς να πιστεύεις εσύ ο ίδιος, σε ένα κομμάτι, σε μια προοπτική, σε ένα όνειρο. Πλέον, με όλα όσα έχω ζήσει, ξέρω καλά ότι το να ονειρεύεσαι είναι μια μικρή επανάσταση. Και η τρυφερότητα, που τόσο μας λείπει σήμερα, είναι πράξη αντίστασης. Αυτό το τραγούδι κλείνει μέσα του και τα δύο. Ελεωνόρα, σε ευχαριστώ που έδωσες πνοή σε αυτό το όνειρο».

Το «Να Κλαις» οπτικοποιήθηκε μέσα από ένα ατμοσφαιρικό video clip υψηλής κινηματογραφικής αισθητικής, το οποίο σκηνοθέτησε ο Τάκης Δαμάσχης.

Συντελεστές:

Παραγωγή: Γιώργος Καραδήμος, Αντώνης Βιλλιώτης

Στίχοι, Μουσική, Ενορχήστρωση: Γιώργος Καραδήμος

Μαντολίνο: Νίκος Κατσίκης

Mastering: Ανέστης Ψαραδάκος

Η Ελεονώρα Ζουγανέλη συμμετέχει με την ευγενική παραχώρηση της Panik Records.

Κυκλοφορεί από τη Thalassa Stereo, a music division of The Hubsters