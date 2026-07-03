Ο Γιώργος Καραδήμος παρουσιάζει το ολοκαίνουργιο single «Just Cry», μια ξεχωριστή διεθνή συνεργασία με τον εμβληματικό Βρετανό καλλιτέχνη Marc Almond. Πρόκειται για ένα ανατρεπτικό και σπάνιο γεγονός για την ελληνική δισκογραφία, καθώς ο δημιουργός υπογράφει τους στίχους, τη μουσική και την ενορχήστρωση του τραγουδιού, το οποίο κυκλοφορεί παγκοσμίως.

Ο Marc Almond, η χαρακτηριστική φωνή των Soft Cell, με αμέτρητες διακρίσεις, πολυάριθμα No1 hits και περισσότερες από 38 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, ενώνει τις δυνάμεις του με τον αγαπημένο Έλληνα τραγουδοποιό, χαρίζοντας στο «Just Cry» τη μοναδική, σκοτεινή pop αισθητική που τον έχει καθιερώσει διεθνώς.

Η συνεργασία αυτή γεννήθηκε μέσα από μια ιδέα που υλοποιήθηκε με την καθοριστική συμβολή του Αντώνη Βιλλιώτη, διευθυντή της The Hubsters, ο οποίος έφερε κοντά δύο φαινομενικά διαφορετικούς μουσικούς κόσμους, αποδεικνύοντας πως η ελληνική δημιουργία και οι ελληνικές μελωδίες μπορούν να σταθούν ισάξια στη διεθνή μουσική σκηνή.

Ίσως για πρώτη φορά στην ελληνική δισκογραφία, ένα πρωτότυπο ελληνικό τραγούδι παρουσιάζεται σχεδόν ταυτόχρονα σε δύο αυτόνομες εκδοχές. Αρχικά ως «Να Κλαις», με τη συμμετοχή και την καθηλωτική ερμηνεία της Ελεωνόρας Ζουγανέλη, και λίγες μόλις εβδομάδες αργότερα ως το «Just Cry», μια αμιγώς διεθνής μπαλάντα με τη φωνή του ζωντανού θρύλου της παγκόσμιας pop σκηνής, Marc Almond, ο οποίος, γοητευμένος από τη μελωδία του τραγουδιού, μπήκε στο στούντιο και χάρισε τη δική του μοναδική ερμηνευτική σφραγίδα.

Credits

Στίχοι, Μουσική, Ενορχήστρωση: Γιώργος Καραδήμος

Παραγωγή: Γιώργος Καραδήμος , Αντώνης Βιλλιώτης

Μαντολίνο: Νίκος Κατσίκης

Μίξη: Δημήτρης Δημητριάδης

Mastering: Athens Mastering -Ανέστης Πσαραδάκος

Φωτογραφία Εξωφύλλου: Αντώνης Βιλλιώτης

Ο Marc Almond ανακοινώνει τη συνεργασία