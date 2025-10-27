Τα γενέθλιά του γιορτάζει σήμερα, Δευτέρα (27/10) ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο οποίος γίνεται 91 ετών.

Με αφορμή την ξεχωριστή αυτή ημέρα, η Φίνος Φιλμ θέλησε να τον τιμήσει, αφιερώνοντάς του μια ιδιαίτερη ανάρτηση.

«Χρόνια πολλά αγαπημένε μας Γιώργο!! Σε ευχαριστούμε για την ευγένεια, το ταλέντο και το χιούμορ σου αλλά και για όλους εκείνους τους ρόλους – ήρωες που μοιάζουν λιγάκι με εμάς. Ευχές για χρόνια καλά και χαρούμενα!!»

Γιώργος Κωνσταντίνου: τα πρώτα καλλιτεχνικά βήματα

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 27 Οκτωβρίου 1934, αναδείχθηκε σε έναν από τους πιο σημαντικούς ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου.

Οι ερμηνείες του ως νεαρός φοιτητής στη θρυλική κωμωδία «Χτυποκάρδια στο θρανίο» (1963), ως Αντωνάκης Κοκοβίκος στην ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» (1965) και ως Βασίλης Βασιλάκης στην ταινία «Ξύπνα Βασίλη» 1969, σφράγισαν τη «χρυσή εποχή» του ελληνικού κινηματογράφου.

Ο γνωστός ηθοποιός είχε πρωτοεμφανιστεί στον κινηματογράφο το 1961 στην κωμωδία του Ντίνου Δημόπουλου «Η Λίζα και η άλλη» με πρωταγωνίστρια την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Έκτοτε έπαιξε σε λίγες ταινίες, περί τις 25, σε αντίθεση με άλλους Έλληνες δημοφιλείς ηθοποιούς της εποχής του.

Πριν ακόμα τελειώσει τη σχολή θεάτρου, συμμετείχε στις παραστάσεις που ανέβαιναν από το Θέατρο Τέχνης. Η πρώτη του εμφάνιση έγινε στο ανέβασμα του Πλούτου από τον Κάρολο Κουν στο θέατρο Πεδίου Άρεως το καλοκαίρι του 1957. Συμμετείχε σε παραστάσεις όπως «Η Αυλή των Θαυμάτων», «Καλοκαίρι και Καταχνιά», «Ο Καλός Άνθρωπος του Σετσουάν» αλλά και στις ιστορικές «Όρνιθες» του Αριστοφάνη που προκάλεσαν σάλο όταν παίχτηκαν στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού το καλοκαίρι του 1959. Ήταν τότε που επέλεξε να συνεχίσει στο ελεύθερο θέατρο, ώσπου τρία χρόνια αργότερα τον προσέλαβε ο Μάνος Χατζιδάκις στη θρυλική παράσταση «Οδός Ονείρων» (1962). Την ίδια χρονιά πήρε ένα ρόλο στο θρυλικό ανέβασμα του «Καίσαρ και Κλεοπάτρα» δίπλα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Υπηρέτησε όλα τα θεατρικά είδη, παίζοντας αρχαία κωμωδία, Σαίξπηρ, κλασικά έργα του διεθνούς ρεπερτορίου, όπως των Μπρεχτ και Τενεσί Ουίλιαμς, αλλά και έργα νεότερων συγγραφέων και επιθεώρηση. Συνεργάστηκε επίσης με κορυφαίους Έλληνες συγγραφείς, όπως οι Αλέκος Σακελλάριος, Δημήτρης Ψαθάς, Ασημάκης Γιαλαμάς, Κώστας Πρετεντέρης, και Ιάκωβος Καμπανέλλης. Στην πορεία του πάνω στο θεατρικό σανίδι ο Γιώργος Κωνσταντίνου πρωταγωνίστησε σε πλήθος παραστάσεων, μεταξύ των οποίων το «Art», οι «Άθλιοι», ο «Επιθεωρητής», οι «Νταντάδες», οι «Όρνιθες», ο «Πλούτος», οι «Θεσμοφοριάζουσες», ο «Αμπιγιέρ», ο «Κατά φαντασίαν ασθενής» κ.ά.

Ο πολυτάλαντος ηθοποιός άφησε το στίγμα του και στην τηλεόραση, τόσο ως συγγραφέας όσο και ως πρωταγωνιστής σε πολλές επιτυχημένες σειρές, όπως «Άσε τον κόσμο να γελάσει», «Τα Εφτά Κακά της Μοίρας μου» και άλλες.

Προσωπική ζωή

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου έχει επιλέξει να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Έχει κάνει τρεις γάμους και έχει αποκτήσει δύο παιδιά: την Άννα Μαρία που είναι επίσης ηθοποιός και τον Γιώργο που είναι βραβευμένος πιανίστας.

Πηγή: Finos film

Επιμέλεια: Σ.Κ.