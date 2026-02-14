Περισσότερες από 100 προσωπικότητες από το χώρο του πολιτισμού, συμπεριλαμβανομένης της βραβευμένης με Νόμπελ Λογοτεχνίας Ανί Ερνό και της Αμερικανίδας ηθοποιού Σούζαν Σάραντον, εξέφρασαν σήμερα την υποστήριξή τους στην Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά Eδάφη Φραντσέσκα Αλμπανέζε, την παραίτηση της οποίας ζήτησαν η Γαλλία και η Γερμανία έπειτα από πρόσφατες δηλώσεις της για το Ισραήλ, όπως μεταδίδει το AFP.

«Προσφέρουμε την πλήρη υποστήριξή μας στη Φραντσέσκα Αλμπανέζε, μια υπερασπίστρια του δικαιώματος των λαών, συμπεριλαμβανομένου του παλαιστινιακού λαού, να υπάρχουν», δήλωσαν αυτές οι προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων οι μουσικοί Πίτερ Γκάμπριελ και Άνι Λένοξ, οι ηθοποιοί Χαβιέ Μπαρδέμ και Μαρκ Ράφαλο, και ο σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος.

«Είμαστε απείρως περισσότεροι, σε όλο τον κόσμο, που θέλουμε η βία να μην είναι πλέον ο νόμος», αναφέρει η ανοιχτή επιστολή που συνέταξε η συλλογικότητα «Καλλιτέχνες για την Παλαιστίνη». Η επιστολή καταγγέλλει επίσης την έλλειψη κυρώσεων εις βάρος του Ισραήλ από την πλευρά του γαλλικού κράτους. Γάλλοι βουλευτές και αριστεροί ηγέτες (Πράσινοι, Ανυπότακτη Γαλλία κ.λπ.) υποστήριξαν επίσης τη Φραντσέσκα Αλμπανέζε.

Η ίδια η Αλμπανέζε κατήγγειλε τις κατηγορίες ως «ψευδείς» και «χειραγώγηση» των σχολίων της.

Η διαμάχη συνέχισε να κλιμακώνεται έπειτα από επιστολή που απέστειλαν περίπου 20 Γάλλοι βουλευτές προς το υπουργείο Εξωτερικών ζητώντας να αφαιρεθεί από την Αλμπανέζε «κάθε εντολή εκ μέρους του ΟΗΕ, με άμεση ισχύ», εξαιτίας αυτών των δηλώσεών της.

Σύμφωνα με αυτούς, η εν λόγω εμπειρογνώμονας, σε δημόσια δήλωσή της, χαρακτήρισε το Ισραήλ “κοινό εχθρό της ανθρωπότητας”.

Την επόμενη μέρα, ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό ζήτησε την παραίτηση της Αλμπανέζε ενώπιον του κοινοβουλίου για τα «εξωφρενικά και κατακριτέα σχόλιά της που στοχοποιούν (…) το Ισραήλ ως λαό και ως έθνος, κάτι που είναι απολύτως απαράδεκτο». Αυτά τα σχόλια «προστίθενται σε μια μακρά λίστα σκανδαλωδών τοποθετήσεων, που δικαιολογούσαν την 7η Οκτωβρίου, τη χειρότερη αντισημιτική σφαγή στην ιστορία μετά το Ολοκαύτωμα, που αναφέρονταν στο εβραϊκό λόμπι ή ακόμη συνέκριναν το Ισραήλ με το Τρίτο Ράιχ», είπε.

Την Πέμπτη συμφώνησε μαζί του ο Γερμανός ομόλογός του Γιόχαν Βάντεφουλ. Οι υποστηρικτές της Αλμπανέζε κατήγγειλαν την απόφαση ως βασισμένη σε «ψευδείς πληροφορίες».

«Ποτέ, μα ποτέ, δεν είπα ότι ‘το Ισραήλ είναι ο κοινός εχθρός της ανθρωπότητας’ », δήλωσε εκείνη την Τετάρτη στο τηλεοπτικό δίκτυο France 24.

«Έχω μιλήσει για τα εγκλήματα του Ισραήλ, το απαρτχάιντ, τη γενοκτονία και έχω καταδικάσει ως κοινό εχθρό το σύστημα που εμποδίζει την προσαγωγή των εγκλημάτων του Ισραήλ στη δικαιοσύνη και την ολοκλήρωσή τους», υποστήριξε.

