Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας καλλιτέχνης που αγαπήθηκε πολύ από το κοινό του. Στη συνείδηση του κόσμου καταγράφηκε ως ένας καλός λαϊκός τραγουδιστής, αφού μέσα από τα τραγούδια που ερμήνευσε έγινε γνωστός και αγαπήθηκε. Ωστόσο, από τα πρώτα του κιόλας βήματα είχε κάτι διαφορετικό. Έντονη θεατρικότητα στη σκηνή, δυναμική παρουσία και εμφανίσεις που συχνά ξάφνιαζαν. Οι εξτρίμ επιλογές στην εμφάνισή του, ο τρόπος που στεκόταν στη σκηνή και η γενικότερη παρουσία του έδειχναν από νωρίς ότι δεν ήθελε να ακολουθήσει την πεπατημένη.

Η επιτυχία ήρθε από πολύ νωρίς. Το 1993 κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ, «Μεσάνυχτα και κάτι», ενώ την επόμενη χρονιά το άλμπουμ «Με τα μάτια να το λες» τον έστειλε στην κορυφή, με τη μεγάλη επιτυχία «Ανήκω σε μένα». Από τότε παρέμεινε στα φώτα της δημοσιότητας, σε μια μακρά καλλιτεχνική διαδρομή με πολλές επιτυχίες.

Αυτό που τον έκανε όμως να ξεχωρίζει δεν ήταν μόνο τα τραγούδια του. Ήταν οι ιδιαίτερες και συχνά εξτρίμ εμφανίσεις του, η ευθύτητα, ο δυναμισμός και πάνω απ’ όλα η αυθεντικότητά του. Είχε έναν δικό του τρόπο να εμφανίζεται στη σκηνή, να κρατά το μικρόφωνο και να επικοινωνεί με τον κόσμο. Ήταν ένας καλλιτέχνης που είχε και στοιχεία σόουμαν, με μια προσωπική γοητεία που τον έκανε αναγνωρίσιμο από την πρώτη στιγμή.

Οι φίλοι και οι συνάδελφοί του μιλούσαν για έναν αγνό και καλοσυνάτο άνθρωπο, αλλά και για έναν εξαιρετικό συνεργάτη. Και αυτό έχει τη δική του σημασία, ειδικά σε έναν χώρο όπως αυτός της νύχτας, και της showbiz. Γιατί στο τέλος, πέρα από την επιτυχία και τη δημοσιότητα, αυτό που μένει, είναι ο άνθρωπος.

Ίσως γι’ αυτό σήμερα μένει μια τόσο πικρή γεύση. Όλοι έχουμε ακούσει και έχουμε σιγοτραγουδήσει κάποιο τραγούδι του. Η παρουσία του είναι συνδεδεμένη με τη δεκαετία του ’90, με μια εποχή στην οποία μεγαλώσαμε μαζί με εκείνον και με πολλούς ακόμη καλλιτέχνες της γενιάς του. Ακόμη κι αν κάποιος δεν άκουγε Μαζωνάκη, ήταν δύσκολο να μην τον έχει συναντήσει μέσα από την ποπ και λαϊκή κουλτούρα της εποχής.

Τα τελευταία χρόνια, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε αντιμέτωπος με δύσκολες καταστάσεις, συγκρούσεις και δικαστικές διαμάχες. Παρ’ όλα αυτά, ο κόσμος συνέχισε να του δείχνει την αγάπη του, κάτι που φάνηκε έντονα και στα social media. Ίσως γιατί πίσω από τον σταρ, τις επιτυχίες και τη δημοσιότητα, πολλοί έβλεπαν έναν άνθρωπο αυθεντικό και ευαίσθητο.

Και σήμερα, που όλοι είναι μουδιασμένοι από την απώλεια, είναι ακόμη πιο δύσκολο να συνειδητοποιήσει κανείς ότι ετοιμαζόταν για τη δυναμική επιστροφή του. Είχε μπροστά του μια συναυλία για τα 31 χρόνια της καριέρας του και ένα καθημερινό πρόγραμμα γεμάτο υποχρεώσεις: φωτογραφήσεις, πρόβες, συναντήσεις και προετοιμασία για όσα είχε σχεδιάσει.

Και ξαφνικά, η είδηση του θανάτου του ήρθε να ανατρέψει τα πάντα!

Έφυγε ένας σταρ που, είχε καταφέρει να δημιουργήσει μια συναισθηματική σχέση με το κοινό. Ο κόσμος ένιωθε την παρουσία του, γιατί ο ίδιος ήταν αυθεντικός. Και αυτή ήταν ίσως η μεγαλύτερη δύναμή του.

Μέσα από τις περιπέτειες, τις δυσκολίες και τις εσωτερικές συγκρούσεις που βίωνε, ως ευαίσθητος άνθρωπος, συνέχιζε να βρίσκεται στη σκηνή και να προσπαθεί να προχωρήσει. Κανείς δεν περίμενε ότι η διαδρομή του θα τελείωνε τόσο ξαφνικά…

Ο Γιώργος Μαζωνάκης αφήνει πίσω του τα τραγούδια του, τις εμφανίσεις του, τις επιτυχίες του, αλλά κυρίως μια ολόκληρη εποχή! Μια εποχή που για πολλούς από εμάς έχει τη δική του φωνή, τη δική του εικόνα και τις δικές του αναμνήσεις.

Και ίσως τελικά αυτό να είναι που μένει από έναν καλλιτέχνη: όχι μόνο όσα έκανε πάνω στη σκηνή, αλλά όσα κατάφερε να αφήσει μέσα στους ανθρώπους που τον άκουσαν και τον αγάπησαν!

Γιώργος Μαζωνάκης: Ανήκω σε μένα

Γιώργος Μαζωνάκης – Παλιόπαιδο Θα Γίνω