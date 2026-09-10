Στο πένθος βυθίστηκε ο καλλιτεχνικός κόσμος μετά την ξαφνική απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης (9/9), έπειτα από ανακοπή καρδιάς.

Άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του όλα αυτά τα χρόνια τον αποχαιρετούν με συγκινητικά λόγια, κρατώντας ζωντανές τις αναμνήσεις από τις στιγμές που μοιράστηκαν μαζί του.

Ανάμεσά τους και ο δεξιοτέχνης του μπουζουκιού Ευριπίδης Νικολίδης, ο οποίος θέλησε να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα social media.

Ο Ευριπίδης Νικολίδης είχε συνεργαστεί με τον δημοφιλή τραγουδιστή για δύο χρόνια, από το 2003 έως το 2005, τόσο στις ζωντανές εμφανίσεις όσο και στη δισκογραφία. Μαζί έζησαν μια σημαντική περίοδο της μουσικής του πορείας, την οποία ο μουσικός θυμάται με ιδιαίτερη συγκίνηση.

Μάλιστα, δημοσίευσε ένα βίντεο από εκείνα τα χρόνια, στο οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης ερμηνεύει το «Χίλιες βραδιές», έχοντας στο πλευρό του τον Ευριπίδη Νικολίδη στο μπουζούκι.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο μουσικός αναφέρθηκε όχι μόνο στον σπουδαίο καλλιτέχνη, αλλά κυρίως στον άνθρωπο που γνώρισε μέσα από τη συνεργασία τους.

«Κάποιες συνεργασίες μένουν για πάντα μέσα σου…

Με τον Γιώργο Μαζωνάκη συνεργαστήκαμε για δύο χρόνια, από το 2003 έως το 2005, τόσο στις πίστες όσο και στη δισκογραφία.

Γνώρισα έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, αλλά πάνω απ’ όλα έναν πολύ καλό άνθρωπο. Η συνεργασία μας ήταν άψογη. Ήταν ένας άνθρωπος που σεβόταν τους μουσικούς του, τους αγαπούσε και τους έκανε να αισθάνονται πραγματικά μέλη της ομάδας του.

Ανεβάζω σήμερα ένα βίντεο από εκείνη την όμορφη περίοδο της ζωής μου, κρατώντας μια πολύτιμη ανάμνηση από τα χρόνια που μοιραστήκαμε τη μουσική.

Καλό ταξίδι, Γιώργο…

Σε ευχαριστώ για τη συνεργασία, την εκτίμηση και τις όμορφες στιγμές.

Θα σε θυμάμαι πάντα με αγάπη και σεβασμό».

Δείτε το βίντεο – Μαζωνάκης -Χίλιες βραδιές