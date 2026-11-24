Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, γεμάτη αγαπημένες μελωδίες, σπουδαίες ερμηνείες και έναν σημαντικό σκοπό, έρχεται τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2026, στις 20:30, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Ο Γιώργος Νταλάρας και ο διεθνώς αναγνωρισμένος βαθύφωνος Δημήτρης Πλατανιάς συναντιούνται επί σκηνής, έχοντας μαζί τους την Ασπασία Στρατηγού, σε μια συναυλία αφιερωμένη στα 30 χρόνια προσφοράς του οργανισμού «Μαζί για το Παιδί».

Στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης, οι φωνές των ερμηνευτών θα δώσουν νέα πνοή σε αγαπημένα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, ενώ οι «Μπαλάντες της Μεσογείου» θα μας ταξιδέψουν σε μουσικές διαδρομές που ενώνουν την Ελλάδα με την ευρύτερη μεσογειακή παράδοση. Με τη συνοδεία εξαιρετικών σολίστ, η βραδιά υπόσχεται να γίνει μια όμορφη συνάντηση μουσικής, μνήμης και συναισθήματος.

Πέρα όμως από τη μουσική, αυτή η συναυλία έχει έναν ακόμη πιο ουσιαστικό λόγο ύπαρξης: να στηρίξει το έργο του «Μαζί για το Παιδί», που εδώ και τρεις δεκαετίες βρίσκεται δίπλα σε παιδιά και οικογένειες που έχουν ανάγκη, προσφέροντας φροντίδα, υποστήριξη και ελπίδα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Γιατί υπάρχουν βραδιές που η μουσική δεν μένει μόνο στη σκηνή. Γίνεται προσφορά, αλληλεγγύη και μια πράξη αγάπης που μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Γιώργος Νταλάρας

Ενορχηστρωτική επιμέλεια: Γιώργος Παπαχριστούδης

Μια συναυλία όπου η μουσική συναντά την προσφορά και κάθε νότα αποκτά ξεχωριστή σημασία.

Λίγα λόγια για το Μαζί για το Παιδί

Το Μαζί για το Παιδί εργάζεται εδώ και 30 χρόνια για την προστασία χιλιάδων παιδιών στη χώρα μας. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών με στόχο κάθε παιδί σε κάθε γωνιά της Ελλάδας να έχει πρόσβαση σε βιώσιμες συνθήκες διαβίωσης και σε ίσες ευκαιρίες. Το έργο του Μαζί για το Παιδί επικεντρώνεται στην καταπολέμηση της φτώχειας, στην υγεία και την ψυχική υγεία, στην εκπαίδευση, καθώς και την υποστήριξη πληθυσμών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. Είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ), που στηρίζεται σε πόρους από χορηγίες εταιρειών, δωρεές ιδιωτών και από τη διοργάνωση πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Συμμετέχουν οι μουσικοί:

Γιώργος Παπαχριστούδης Πιάνο

Γρηγόρης Συντρίδης Drums

Γιώργος Μάτσικας Μπουζούκι

Γιάννης Σταματογιάννης Μπουζούκι

Βασίλης Κορακάκης Μπουζούκι

Πέτρος Βαρθακούρης Μπάσο

Βασίλης Κετεντζόγλου Κιθάρα

Παναγιώτης Βέργος Σαντούρι

Μάνος Γρυσμπολάκης Ακορντεόν

Απόστολος Βαγγελάκης Πνευστά

Θέμης Συμβουλόπουλος Τυμπάνια

Νίκος Σαμαράς Τρομπέτα

Αστέριος Πούφτης Τσέλο

Αντίλοχος Τρανός Βιόλα

Κλεόδωρος Αγόρας Βιολί

Στάθης Λασκαρίδης Βιολί

Ηχολήπτης Front of House Βαγγέλης Κουλούρης

Ηχολήπτης Stage Αντώνης Ζαχόπουλος

Φώτα Γιάννης Μανιατάκος