Το Φεστιβάλ Ρεμπέτικου, ένας θεσμός αφιερωμένος σε μια από τις σημαντικότερες λαϊκές μουσικές παραδόσεις της Ελλάδας, φιλοξενεί φέτος μία από τις κορυφαίες μουσικές παραστάσεις των τελευταίων ετών.

Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει το «Ρεμπέτικο», μια συναυλία αφιερωμένη στα τραγούδια που συνέβαλλαν στην διαμόρφωση της συλλογικής μνήμης και της πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου.

Η φετινή διοργάνωση αποκτά ξεχωριστό συμβολισμό, καθώς πραγματοποιείται τη χρονιά που η Ερμούπολη γιορτάζει 200 χρόνια από την ίδρυση της (1826–2026). Μια πόλη με βαθιά ιστορική και πολιτιστική σχέση με το ρεμπέτικο υποδέχεται μια παράσταση που αναδεικνύει τη διαχρονική αξία αυτού του μοναδικού μουσικού είδους.

Υπάρχουν μουσικές που χαρακτηρίζουν την εποχή τους και άλλες που την ξεπερνούν. Το ρεμπέτικο ανήκει αναμφίβολα στη δεύτερη κατηγορία. Έναν αιώνα μετά τη γέννησή του συνεχίζει να συγκινεί, να εμπνέει και να βρίσκει νέους ακροατές, γιατί κουβαλά μέσα του αλήθειες που δεν γερνούν.

Αυτή ακριβώς τη διαχρονική δύναμη αναδεικνύει ο Γιώργος Νταλάρας μέσα από τη μεγάλη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο». Μετά τη θριαμβευτική πορεία της στις σημαντικότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, η παράσταση παρουσιάζεται στην καρδιά της Ερμούπολης, στην Πλατεία Μιαούλη, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου Σύρου.

Για τον Γιώργο Νταλάρα, το ρεμπέτικο αποτελεί ζωντανό κομμάτι της ιστορίας, της μνήμης και της συλλογικής μας ταυτότητας. Εδώ και περισσότερα από πενήντα χρόνια επιστρέφει διαρκώς σε αυτό το ρεπερτόριο, αναζητώντας νέες αναγνώσεις και νέους τρόπους να το συστήσει στις επόμενες γενιές.

Όπως έχει πει χαρακτηριστικά ο ίδιος:

«Το ρεμπέτικο δεν είναι μουσείο. Είναι η πιο ζωντανή έκφραση της ελληνικής ψυχής, το πιο επαναστατικό και το πιο ζωντανό είδος της ελληνικής μουσικής. Έχουμε ακόμη πολλά να μάθουμε από το ρεμπέτικο. Δεν εξαντλείται ποτέ.»

Τα τραγούδια αυτά δεν ανήκουν στο παρελθόν. Συνεχίζουν να συνομιλούν με το σήμερα, γιατί γεννήθηκαν μέσα από τις πραγματικές ιστορίες των ανθρώπων:

τη φτώχεια, τον έρωτα, την προσφυγιά, τη ξενιτιά, τις απώλειες, αλλά και την ελπίδα.

Οι συναυλίες που προηγήθηκαν σε κορυφαίες ευρωπαϊκές αίθουσες απέδειξαν ότι το ρεμπέτικο δε γνωρίζει σύνορα. Κοινό κάθε ηλικίας και διαφορετικών εθνικοτήτων αγκάλιασε αυτή τη μουσική διαδρομή, επιβεβαιώνοντας ότι η αλήθεια και η δύναμη αυτών των τραγουδιών παραμένουν πανανθρώπινες.

Στη σκηνή, δίπλα στον Γιώργο Νταλάρα, θα βρεθούν οι εξαιρετικοί ερμηνευτές Ασπασία Στρατηγού, Βασίλης Κορακάκης και Ανατολή Μαργιόλα, μαζί με μια επίλεκτη ομάδα σπουδαίων μουσικών.

Με γνώση, αυθεντικότητα και βαθύ σεβασμό στο ύφος του ρεμπέτικου, συνθέτουν μια παράσταση που δεν αναπολεί απλώς το παρελθόν, αλλά αποδεικνύει ότι η σπουδαιότερη λαϊκή μουσική της Ελλάδας παραμένει ζωντανή, σύγχρονη και βαθιά συγκινητική.

Συμμετέχουν οι μουσικοί:

· Γιώργος Παπαχριστούδης – Πιάνο

· Ανδρέας Κατσιγιάννης – Σαντούρι

· Γιώργος Μάτσικας – Μπουζούκι

· Βασίλης Κορακάκης – Μπουζούκι

· Γιάννης Σταματογιάννης – Μπουζούκι

· Δημήτρης Ρέππας – Μπουζούκι

· Τάκης Βασιλείου – Κρουστά

· Στράτος Σαμιώτης – Κρουστά

· Πέτρος Βαρθακούρης – Μπάσο

· Μάνος Γρυσμπολάκης – Ακορντεόν

· Ιάσων Κτενάς – Βιολί

· Αποστόλης Βαλαρούτσος – Κιθάρα

Μέγας Χορηγός: Αιγέας ΑΜΚΕ