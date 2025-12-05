Μόλις κυκλοφόρησε η ηχογράφηση του τραγουδιού «Θα μιλήσουν οι άλλοι» – ένα κομμάτι του Μίλτου Πασχαλίδη και του Οδυσσέα Ιωάννου – με τις υπέροχες ερμηνείες του Γιώργου Νταλάρα και Βασίλη Παπακωνσταντίνου.

Η συνάντηση των Γιώργου Νταλάρα, Βασίλη Παπακωνσταντίνου και Οδυσσέα Ιωάννου στο VOX δεν ήταν απλώς μία μουσική σύμπραξη. Ήταν κάτι πολύ παραπάνω. Ένα τραγούδι έγινε το απόσταγμα της μοναδικής τους ενέργειας και έκφρασης, σηματοδοτώντας μια εμβληματική συνεργασία που αντέχει στον χρόνο. Μια συνεργασία που, όπως φαίνεται, ήταν απλώς η αρχή για κάτι ακόμα πιο δυνατό.

Το τραγούδι «Θα μιλήσουν άλλοι» γράφτηκε το 2020 από τον Μίλτο Πασχαλίδη και τον Οδυσσέα Ιωάννου. Το ερμήνευσε ο Γιώργος Νταλάρας στον δίσκο του Μίλτου Πασχαλίδη «Στη χώρα των αθώων».

Το συμπεριέλαβαν ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου και ο Οδυσσέας Ιωάννου στην παράστασή τους «Αν σωθούν τα τραγούδια» τον περσινό χειμώνα στο VOX. Το τραγούδι στις live εμφανίσεις δημιούργησε αίσθηση και έγινε μία από τις πλέον ιδιαίτερες στιγμές όπου κοινό και ερμηνευτές γίνονταν “ένα”.

Γιώργος Νταλάρας και Βασίλης Παπακωνσταντίνου αποφάσισαν να μπουν στο στούντιο και να το ηχογραφήσουν εκ νέου, μαζί, με την αίσθηση πως είναι το τραγούδι- αποτύπωμα της νέας τους συνεργασίας, 34 χρόνια μετά τη μυθική τους συνύπαρξη στο Αττικόν.

Ο Οδυσσέας Ιωάννου αναφέρει μία συζήτηση από τις πρώτες συναντήσεις, όταν ετοίμαζαν το πρόγραμμα του VOX:

«Είχαμε κάνει μία πρώτη επιλογή τραγουδιών και είχαμε φτάσει στα 65. Είναι τόσο δυνατό το ρεπερτόριο και των δυο τους, που πονούσαμε κάθε φορά που αποφασίζαμε να κόψουμε κάποιο τραγούδι, γιατί αλλιώς το πρόγραμμα θα έβγαινε πέντε ώρες.

Όταν φτιάχναμε το τελευταίο μέρος του προγράμματος, το σημείο που γίνεται αναφορά στα κοινωνικά και πολιτικά τραγούδια, ανάμεσα σε σπουδαία τραγούδια του Μίκη και άλλων, ο Γιώργος πρότεινε και το «Θα μιλήσουν άλλοι». Παρά το γεγονός πως κολακεύτηκα προσπάθησα να τον μεταπείσω υποστηρίζοντας πως δεν γίνεται σε εκείνη την ενότητα, και μάλιστα προς το τέλος της παράστασης να βάλουμε ένα τελείως άγνωστο τραγούδι.

Ο Γιώργος επέμενε λέγοντάς μου επί λέξει «Θα το μάθουν!». Επέμεινα κι εγώ λέγοντας πως είναι λάθος και αν το θέλει τόσο πολύ ας μπει σε κάποιο άλλο σημείο. Επενέβη το Βασίλης που δεν ήξερε το τραγούδι και ζήτησε να το ακούσει. Μόλις το άκουσε είπε «δίκιο έχει ο Γιώργος, εκεί θα μπει, και θα προσπαθήσω να συμμετέχω κι εγώ την ώρα που θα το λέει».

Στίχοι

Θα μιλήσουν άλλοι για ό, τι έγινε εδώ

για τον κόμπο στο λαιμό

θα μιλήσουν άλλοι.

Θα μας κρίνουν άλλοι για τα λόγια τα μισά

για την τρέλα στη ματιά

θα μας κρίνουν άλλοι

Θα περάσουν χρόνια δε θα είμαστε εδώ

άλλοι θα μοιράσουν λάθος και σωστό

κι αν μας αγαπήσουν, θα μας συγχωρήσουν.

Θα μιλήσουν άλλοι για όσα δώσαμε φτηνά

αν πληρώσαμε ακριβά

θα μιλήσουν άλλοι.

Θα περάσουν χρόνια, δε θα είμαστε εδώ

άλλοι θα μοιράσουν λάθος και σωστό

κι αν μας αγαπήσουν, θα μας συγχωρήσουν.

Κι αν μας αγαπήσουν, θα μας συγχωρήσουν.

Το τραγούδι «Θα Μιλήσουν Άλλοι» κυκλοφορεί από το Ogdoo Music Group σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Στην ηχογράφηση παίζουν:

Μίλτος Πασχαλίδης – κλασική κιθάρα

Μιχάλης Πορφύρης – τσέλο

Γιώργος Νταλάρας- τζουρά

Σκηνοθεσία: Πάνος Ζενίδης