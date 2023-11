Πώς να κλείσεις το γιορτινό πνεύμα σε ένα άλμπουμ; Ο Γιώργος Περρής επιστρέφει με το «The Most Wonderful Time Of The Year!» και μας χαρίζει μερικές από τις πιο συγκινητικές και ευαίσθητες ερμηνείες του που θα μας συντροφεύσουν καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτών.

Ο διεθνούς φήμης καλλιτέχνης μοιράζεται μαζί μας τη μαγεία των Χριστουγέννων σε τρεις γλώσσες, όπως μόνο εκείνος ξέρει με λάμψη και κομψότητα: από το all time classic «It’s The Most Wonderful Time Of The Year», ως το φρέσκο «Underneath the tree»της Kelly Clarkson και το κλασικό «Ave Maria», o αγαπημένος ερμηνευτής μάς γεμίζει χαρά και νοσταλγία με τις μελωδίες που σηματοδοτούν την πιο μεγάλη γιορτή του χρόνου.

Οι πρωτότυπες ενορχηστρώσεις του ταλαντούχου Αλέξανδρου Λιβιτσάνου και η Συμφωνική Στούντιο Ορχήστρα της Τσεχίας ενώνονται σε έναν μοναδικό, πλούσιο, συμφωνικό ήχο.

To «The Most Wonderful Time of TheYear!» περιλαμβάνει δέκα κομμάτια με την προσθήκη τεσσάρων bonustracks στα Γαλλικά και τα Ισπανικά και είναι η ιδανική συλλογή τραγουδιών για τα Χριστούγεννα με μία πινελιά από Χόλιγουντ, αλλά και τη ζεστασιά της πιο μαγικής εποχής του χρόνου που φέρνει κοντά οικογένεια και φίλους.

Την κυκλοφορία του δίσκου του καλλιτέχνη στην Αμερική θα συνοδεύσει το Live TV Special που μαγνητοσκοπήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και θα προβληθεί στο τηλεοπτικό κανάλι PBS τον Δεκέμβριο.

