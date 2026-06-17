Ο Γιώργος Περρής, ένας από τους πιο αγαπημένους Έλληνες ερμηνευτές της γενιάς του, επιστρέφει στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών την Τρίτη 9 Ιουλίου για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά. Με τη βελούδινη φωνή του και τη μοναδική του ικανότητα να κινείται με άνεση ανάμεσα στο ελληνικό και το διεθνές ρεπερτόριο, ταξιδεύει το κοινό από την Ελλάδα και τη Γαλλία έως την Αμερική, ενώνοντας διαφορετικούς μουσικούς κόσμους μέσα από τις ερμηνείες του.

Τον περασμένο Οκτώβρη μας κάλεσε στη γιορτή του στο Θέατρο Παλλάς στην καρδιά της Αθήνας και μας ταξίδεψε στον «αστερισμό» του τελευταίου του πολυσυλλεκτικού του άλμπουμ με τίτλο «Μαζί ή κανείς» – που είναι και ο τίτλος της συναυλίας του – αλλά και στο σύμπαν των παλιότερων τραγουδιών του συνδυάζοντάς τα με ελληνικές και διεθνείς επιτυχίες που αγαπάει να τραγουδάει και μας έφτιαξε ένα ιδανικό soundtrack με φως και μεγάλες συγκινήσεις. Ένα δείγμα εκείνης της βραδιάς στο κατάμεστο αθηναϊκό θέατρο κυκλοφορεί από την UniversalMusic σε όλες τις πλατφόρμες με τίτλο «George Perris in Concert».

Ο Γιώργος Περρής έπειτα από δύο χρόνια επιστρέφει στον πανέμορφο Κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε μαζί του, να ξεδώσουμε μαζί του, να συγκινηθούμε μαζί του, να δραπετεύσουμε μαζί του για όσο διαρκεί το playlist που μας έχει ετοιμάσει μαζί με τους εξαιρετικούς συνεργάτες του μουσικούς και να φτιάξουμε μια καινούρια ανάμνηση, να ζήσουμε μια βραδιά “μαζί” χωρίς να λείπει “κανείς”.

Ο διεθνώς καταξιωμένος ερμηνευτής Γιώργος Περρής, πριν λίγες ημέρες, τιμήθηκε με τον τίτλο του Chevalier des Artset des Lettres (Ιππότης των Γραμμάτων και Τεχνών) από το Υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλικής Δημοκρατίας, μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις που απονέμει η Γαλλία σε προσωπικότητες που έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην προώθηση των τεχνών και του πολιτισμού.

Η επίσημη τελετή παρασημοφόρησης πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από την πρέσβειρα της Γαλλίας στην Ελλάδα, κα LaurenceAuer, παρουσία εκπροσώπων της πολιτιστικής, διπλωματικής και καλλιτεχνικής ζωής. Αξίζει να σημειωθεί ότι η φετινή λίστα των τιμώμενων προσωπικοτήτων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον GeorgeClooney και την LaetitiaCasta, με τον Γιώργο Περρή να αποτελεί έναν από τους ελάχιστους καλλιτέχνες που λαμβάνουν αυτή την αναγνώριση.

Με αφορμή τη διάκριση, ο Γιώργος Περρής δήλωσε:

«Η τιμή αυτή έχει για μένα βαθιά προσωπική σημασία. Η Γαλλία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς μου και της καλλιτεχνικής μου πορείας. Την αποδέχομαι με μεγάλη ευγνωμοσύνη προς την ιερή τέχνη της μουσικής που μου έδωσε την ελευθερία να είμαι αυτός που ήθελα να είμαι».

Με μια διεθνή καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερες από δύο δεκαετίες, εμφανίσεις σε κορυφαίες σκηνές ανά τον κόσμο και συνεργασίες με σπουδαίες προσωπικότητες της μουσικής, ο Γιώργος Περρής αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες καλλιτέχνες με διεθνή παρουσία. Παράλληλα, ως Πρεσβευτής Καλής Θελήσεως της UNICEF, συνεχίζει να συνδέει την τέχνη με την κοινωνική προσφορά και τα δικαιώματα των παιδιών.

Η απονομή του τίτλου Chevalier des Artset des Lettres έρχεται να πιστοποιήσει τη συνολική του συμβολή στην προώθηση της μουσικής και του πολιτισμού, την αφοσίωση και το όραμα του για την τέχνη του τραγουδιού τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων, καθώς και τον ρόλο του ως γέφυρα ανάμεσα στην Ελλάδα, την Γαλλία και το διεθνές κοινό.

Πληροφορίες

Κήπος Μεγάρου Μουσικής

Ημερομηνία: Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026

Ώρα Έναρξης: 21:00 μ.μ.

Προπώληση: Εισιτήρια στο megaron.gr