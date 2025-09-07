Ο Γιώργος Περρής ανεβαίνει στη σκηνή του Παλλάς για μία μοναδική βραδιά γιορτής, συγκίνησης και επανένωσης με το κοινό του, με τίτλο «Μαζί ή Κανείς», την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου.

Αγαπημένες μελωδίες που τον συνοδεύουν σε όλη την καλλιτεχνική του διαδρομή, αλλά και νέα τραγούδια συνθέτουν το πρόγραμμα της βραδιάς. Ένα live φορτισμένο με το συναίσθημα και την αλήθεια που μόνο εκείνος ξέρει να μεταδίδει αλλά και γεμάτο με την ερμηνευτική μαγεία του.

Εκλεκτές καλεσμένες του στη σκηνή του Παλλάς δύο ξεχωριστές δημιουργοί και φίλες του, η Μαρίζα Ρίζου, πολυτάλαντη, εκρηκτική και γεμάτη ενέργεια και η Παυλίνα Βουλγαράκη, αιθέρια, λυρική και εσωτερική, οι οποίες συνεργάστηκαν μαζί του για τη δημιουργία του τελευταίου του άλμπουμ «Μαζί ή κανείς».

Ο Γιώργος Περρής για το Παλλάς έφτιαξε ένα πρόγραμμα το οποίο συνδυάζει ελληνικά και ξένα τραγούδια, διαχρονικά αλλά και απρόβλεπτα, όλα με τη σφραγίδα της μοναδικής φωνής του.

Καλλιτέχνης με φαντασία και δυναμική, με έντονη παρουσία στην ελληνική και διεθνή σκηνή, ο Γιώργος Περρής έχει τη μοναδική ικανότητα να συνδέει διαφορετικές γλώσσες και κουλτούρες μέσα από το τραγούδι. Εξάλλου θεωρείται ως ένας από τους πιο ξεχωριστούς Έλληνες καλλιτέχνες της γενιάς του, με παρουσία σε πάνω από 45 χώρες και εξαιρετικές συναντήσεις.

Από τη συνεργασία του με τον Plácido Domingo, ως τη συμμετοχή του στο Φεστιβάλ των Καννών με την biopic ταινία για την ζωή του Michel Legrand, τις εμφανίσεις σε μεγάλες σκηνές του κόσμου και τις sold out εμφανίσεις του στην Ελλάδα ο Γιώργος Περρής διατηρεί αμείωτη την αγάπη του για τη μουσική και τη στήριξή του για την συνάντηση μέσω της μουσικής διαφορετικών πολιτισμών.

Την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, ο Γιώργος Περρής και οι εκλεκτοί του συνεργάτες θα ανάψουν τα φώτα του Παλλάς για μία μουσική εμπειρία γεμάτη ενέργεια, όνειρα και μοίρασμα. Ένα live με παλμό γεμάτο μουσική που θα μας χαρίσει απλόχερα ο πραγματικά μοναδικός Γιώργος Περρής.

Συμμετέχουν οι Μουσικοί:

Στάθης Σούλης: Διεύθυνση Ορχήστρας, Πιάνο

Δημήτρης Στασινός: Ενορχηστρώσεις -Κιθάρα

Σπύρος Νίκας: Πνευστά

Γιώργος Μπουλντής: Μπάσο

Δημήτρης Ανδρεάδης: Πλήκτρα

Παναγιώτης Κωστόπουλος: Τύμπανα

Τεχνική Ομάδα:

Νίκος Κόλλιας: Ήχος FOH

Παναγιώτης Ηλιόπουλος: Ήχος Σκηνής

Περικλής Μαθιέλης: Φωτισμούς

Ανδρέας Κακουλάκης: Autocue

Επιμέλεια προγράμματος: Γιώργος Περρής σε συνεργασία με την Λήδα Ρουμάνη

Οργάνωση και Διεύθυνση Παραγωγής: Μαίρη Τηλεμάχου, Half Note Productions

Σχεδιασμός αφίσας: Δημήτρης Παναγιωτακόπουλος

Φωτογραφία αφίσας: Eρρίκος Ανδρέου

Προπώληση εισιτηρίων: www.ticketservices.gr

τηλεφωνικά: 210723456 | εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39, Αθήνα