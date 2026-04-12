Ο Γιώργος Σεφέρης, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της νεοελληνικής ποίησης και βραβευμένος με το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1963, συνδύασε στο έργο του τη βαθιά στοχαστικότητα με μια λιτή, ευαίσθητη έκφραση. Εκτός από τα γνωστά του ποιήματα για ενήλικες, δημιούργησε και μικρά, παιχνιδιάρικα στιχουργήματα, όπως αυτά που συγκεντρώνονται στη συλλογή «Ποιήματα με ζωγραφιές σε μικρά παιδιά (1941–1961)».

Το ποίημα «Τούτη τη λέγαν Αρετούσα» αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της πιο ανάλαφρης και τρυφερής πλευράς του. Γραμμένο σε πασχαλινή κάρτα το 1961, συνδυάζει χιούμορ, παιδική φαντασία και εικόνες από την καθημερινότητα, ενώ συνοδεύεται και από ζωγραφιά του ίδιου του ποιητή. Παρά την απλότητά του, διατηρεί μια ποιητική ευαισθησία και συνδέεται με το αναστάσιμο κλίμα της Λαμπρής, καθώς απευθύνεται σε μια Δάφνη, μεταφέροντας ευχές και ζεστασιά.

Γιώργος Σεφέρης

Ποιήματα με ζωγραφιές σε μικρά παιδιά, 1941 -1961

Τούτη τη λέγαν Αρετούσα

Τούτη τη λέγαν Αρετούσα.

Έτρεχε πάντα στα μπούσια·

ήθελε όλο να τα κάνει

και γι’ αυτό κρατά στεφάνι

Έφαγε κι ένα σπουργίτι

και της έκοψαν τη μύτη

και την έκλεισαν στο σπίτι

για να βλέπει απ’ το φεγγίτη

μόνο τον αποσπερίτη

Δάφνη, Δάφνη, Δάφνη

Καλή Λαμπρή

Καλή Λαμπρή

Και να μου γράφεις όπως πριν

Αυτό είναι το κόκκινο αβγό

κι εγώ είμαι ο

Γιώργος

Το στιχούργημα είναι γραμμένο σε μια κάρτα με την Αρετούσα την οποία θα στείλει ο Σεφέρης το Πάσχα του 1961, σχεδιάζοντας και ένα κόκκινο αβγό πριν από την τελευταία στροφή. Απευθύνεται σε μια Δάφνη την οποία συνδυάζει με τη χαρά και με το αναστάσιμο πνεύμα της Λαμπρής.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ