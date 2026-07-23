Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 77 ετών άφησε ο σπουδαίος Έλληνας συνθέτης, λογοτέχνης και πανεπιστημιακός Γιώργος Σταυριανός, σκορπίζοντας τη θλίψη στον καλλιτεχνικό και ακαδημαϊκό κόσμο.

Γεννημένος το 1947 στο Ηράκλειο της Κρήτης, ο Γιώργος Σταυριανός υπήρξε μια πολυσχιδής προσωπικότητα των γραμμάτων και της μουσικής. Σπούδασε ελληνική και γαλλική φιλολογία, αναγορεύτηκε διδάκτωρ Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Νανσί στη Γαλλία, ενώ επί σειρά ετών δίδαξε Τέχνη και Πολιτισμό στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ζώντας τα τελευταία χρόνια στη Φλώρινα.

Η σπουδαία διαδρομή στη δισκογραφία

Η δυναμική του είσοδος στην ελληνική δισκογραφία πραγματοποιήθηκε το 1982 με τον εμβληματικό δίσκο «Έρημη πόλη». Από τον αλμπουμ αυτό ξεχώρισε το διαχρονικό τραγούδι «Ήσουνα φεγγάρι», σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, το οποίο αγαπήθηκε από γενιές ακροατών.

Στη μακρόχρονη καριέρα του συνεργάστηκε με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, μεταξύ των οποίων οι:

Μαρία Δημητριάδη

Ελένη Βιτάλη

Γιώργος Νταλάρας

Μανώλης Μητσιάς

Γλυκερία

Πάνος Κατσιμίχας

Παντελής Θαλασσινός

Μίλτος Πασχαλίδης

Το λογοτεχνικό του έργο

Παράλληλα με τις μουσικές του συνθέσεις, ο Γιώργος Σταυριανός ανέπτυξε πλούσιο συγγραφικό έργο. Υπέγραψε μυθιστορήματα όπως τα «Μητροπόλεις», «Το τρυφερό παραμύθι του κόσμου», «Πόρτες μισάνοιχτες» και «Η αλήθεια της νύχτας», καθώς και σημαντικά δοκίμια και μελέτες γύρω από τη φιλοσοφία και την τέχνη