Το κρίσιμο ζήτημα της επιστροφής και επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα φέρνει ξανά στο προσκήνιο ο Γιώργος Δ. Τσούκαλης, μέσα από μια δημόσια παρέμβαση που συνδέει την εγχώρια προσπάθεια με τους διεθνείς οργανισμούς.

Η τοποθέτησή του αποτελεί ένα σαφές κάλεσμα προς την ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή να αναλάβει τις ιστορικές της ευθύνες.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γεώργιος Δ. Τσούκαλης είναι γνωστός Έλληνας ιδιωτικός ερευνητής , με πολυετή δράση από το 1980 και ιδρυτής της εταιρείας “JET-SET Private Investigations”. Επιπλέον, δραστηριοποιείται έντονα στον πολιτισμό ως σύμβουλος πολιτιστικής κληρονομιάς και διευθυντής πολιτισμού της UNESCO Πειραιώς και Νήσων.

Η κοινή γραμμή με την International Action Art

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό, ο κ. Τσούκαλης συντάσσεται με τις θέσεις του διεθνούς οργανισμού International Action Art, υπογραμμίζοντας ότι τα Γλυπτά αποτελούν αναπόσπαστο και οργανικό κομμάτι του Παρθενώνα και της ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας.

Στην ανάρτησή του τονίζεται ότι τα μνημεία βρίσκονται εδώ και δεκαετίες παρανόμως μακριά από τη γενέτειρά τους, εγκλωβισμένα στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί και η διεθνής κοινότητα οφείλει να αναγνωρίσει την πραγματικότητα.

Επιτακτική ανάγκη για ψήφισμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το κεντρικό σημείο της παρέμβασης του Γιώργου Τσούκαλη εστιάζει στην ανάγκη θεσμικής πίεσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, είναι καιρός το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βγει μπροστά, να πάρει μια ξεκάθαρη, επίσημη θέση και να υιοθετήσει ένα σκληρό ψήφισμα.

Στόχος αυτού του ψηφίσματος πρέπει να είναι η ρητή απαίτηση προς το Ηνωμένο Βασίλειο για την άμεση επιστροφή των Γλυπτών στην Ελλάδα, ώστε αυτά να επανατοποθετηθούν στη φυσική τους θέση, εκεί όπου πραγματικά ανήκουν αρχιτεκτονικά και ιστορικά.

Πράξη ιστορικής δικαιοσύνης και οικουμενικού σεβασμού

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο κ. Τσούκαλης στέλνει ένα οικουμενικό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, σημειώνοντας «Η επανένωσή τους με τον Παρθενώνα δεν αποτελεί μόνο πράξη ιστορικής δικαιοσύνης, αλλά και σεβασμού προς την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά».

Η δήλωση αυτή έρχεται να προστεθεί στις διαρκείς προσπάθειες που καταβάλλει ο γνωστός ερευνητής ενάντια στην αρχαιοκαπηλία και υπέρ του επαναπατρισμού των ελληνικών θησαυρών, επισημαίνοντας ότι ο ακρωτηριασμός του κορυφαίου μνημείου της ανθρωπότητας αποτελεί ανοιχτή πληγή για τον παγκόσμιο πολιτισμό.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Γιώργου Τσούκαλη αναφέρει:

«Επιτακτική ανάγκη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου….!!!

International Action Art

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδα. Ως γνωστόν βρίσκονται εδώ και δεκαετίες παρανόμως μακριά από τη φυσική τους θέση. Είναι καιρός λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πάρει θέση και να υιοθετήσει ψήφισμα που θα ζητά την επιστροφή των Γλυπτών από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ελλάδα, στη φυσική τους θέση, όπου πραγματικά ανήκουν. Η επανένωσή τους με τον Παρθενώνα δεν αποτελεί μόνο πράξη ιστορικής δικαιοσύνης, αλλά και σεβασμού προς την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά.»