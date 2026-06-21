Tο σημείο συνάντησης της Αθήνας με τις σημαντικότερες μουσικές πρωτεύουσες της Ευρώπης γίνεται σήμερα, Κυριακή 21 Ιουνίου, στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, προκειμένου να γιορτάσει την ημέρα της Ευρωπαϊκής Γιορτής της Μουσικής. Από τις 16:30 μέχρι αργά το βράδυ, σε μεγάλη οθόνη και με ελεύθερη είσοδο, μεταδίδεται ζωντανά το «EUROPIANO» – ένα πρωτοφανές πανευρωπαϊκό μουσικό γεγονός σε παραγωγή ARTE/ZDF, που ενώνει σε μία μέρα 11 ευρωπαϊκές πόλεις, κορυφαίους πιανίστες, σπουδαίες ορχήστρες και εμβληματικούς χώρους.
Το κοινό μπορεί να προσέλθει ελεύθερα όποια ώρα επιθυμεί, και να παρακολουθήσει τη μουσική περιήγηση στην Ευρώπη, από το Wiener Konzerthaus και τη Philharmonie de Paris έως τον Πύργο του Belém στη Λισσαβόνα. Γύρω στις 20:00 αναμένεται η πολυαναμενόμενη ζωντανή μετάδοση από την Αθήνα: η Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, υπό τον Κωνσταντίνο Καρύδη, με σολίστ τον Lukas Sternath, ερμηνεύει το Κοντσέρτο αρ. 5 «Αυτοκρατορικό» του Μπετόβεν από τον Λόφο της Πνύκας, με φόντο τον αττικό ουρανό και την Ακρόπολη.
Στο «EUROPIANO» συμμετέχουν κορυφαίοι πιανίστες της διεθνούς σκηνής: Martha Argerich, Yulianna Avdeeva, Rafał Blechacz, Bruce Liu, Eric Lu, Mao Fujita, Lukas Sternath, Hayato Sumino, Nobuyuki Tsujii και Anna Vinnitskaya — εκπρόσωποι διαφορετικών μουσικών σχολών, γενιών και ερμηνευτικών προσεγγίσεων. Τους συνοδεύουν διακεκριμένες ευρωπαϊκές ορχήστρες — η Συμφωνική Ορχήστρα της Βιέννης, η Ορχήστρα του Παρισιού, η Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Στοκχόλμης, η Ορχήστρα Gulbenkian και άλλες — υπό μαέστρους διεθνούς κύρους, ανάμεσά τους οι Klaus Mäkelä, Κωνσταντίνος Καρύδης, Hannu Lintu, Alain Altinoglu και Petr Popelka.
Ακολουθεί το πρόγραμμα αναλυτικά:
16:30 ΒΙΕΝΝΗ – Konzerthaus
Johannes Brahms, Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 1 σε ρε ελάσσονα
Συμμετέχουν: Yulianna Avdeeva, Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης – Διεύθυνση: Petr Popelka
17:30 ΠΑΡΙΣΙ – Philharmonie de Paris
Edvard Grieg, Κοντσέρτο για πιάνο σε λα ελάσσονα
Συμμετέχουν: Nobuyuki Tsujii , Ορχήστρα του Παρισιού – Διεύθυνση: Klaus Mäkelä
18:10 ΠOΖΝΑΝ – Konzerthalle
Frédéric Chopin, Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 1 σε μι ελάσσονα
Συμμετέχουν: Rafał Blechacz, Φιλαρμονική του Πόζναν – Διεύθυνση: Łukasz Borowicz
19:00 ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ – Konserthuset
Ludwig van Beethoven, Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 3 σε ντο ελάσσονα
Συμμετέχουν: Eric Lu , Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Στοκχόλμης – Διεύθυνση: Ryan Bancroft
19: 45 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ -Palais de la Musique
Maurice Ravel, Κοντσέρτο για πιάνο για το αριστερό χέρι σε ρε μείζονα
Συμμετέχουν: Anna Vinnitskaya, Φιλαρμονική Ορχήστρα του Στρασβούργου – Διεύθυνση: Aziz Shokhakimov
20:10 ΒΑΛΕΝΘΙΑ – Αυλή της παλιάς Πανεπιστημιούπολης
Wolfgang Amadeus Mozart, Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 21 σε ντο μείζονα
Συμμετέχουν: Mao Fujita, Ορχήστρα της Βαλένθια – Διεύθυνση: Alexander Liebreich
21:10 ΑΘΗΝΑ – Το Μέγαρο στην Πνύκα (ώρα κατά προσέγγιση)
Ludwig van Beethoven, Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 5 σε μι ύφεση μείζονα
Συμμετέχουν: Lukas Sternath, Γερμανική Φιλαρμονική Δωματίου της Βρέμης – Διεύθυνση: Κωνσταντίνος Καρύδης
ΧΟΡΗΓΟΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ: ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ
22:00 AΜΒΟΥΡΓΟ -Laeiszhalle
Robert Schumann, Κοντσέρτο για πιάνο σε λα ελάσσονα
Συμμετέχουν: Martha Argerich, Συμφωνικκή Ορχήστρα Αμβούργου – Διεύθυνση: Sylvain Cambreling
22:35 ΛΙΣΑΒΟΝΑ – Torre de Belém
Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 1 σε σι ύφεση ελάσσονα
Συμμετέχουν: Bruce Liu, Ορχήστρα Gulbenkian – Διεύθυνση: Hannu Lintu
23:16 ΒΗΣΜΠΑΝΤΕΝ – Kurhaus
Sergei Rachmaninoff, Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 2 σε ντο ελάσσονα
Συμμετέχουν: Hayato Sumino / Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Έσσης – Διεύθυνση: Alain Altinoglu
23:50 ΚΙΕΒΟ
Borys Lyatoshynsky – Slavic Concerto for Piano
Συμμετέχουν: Maksym Shadko / Εθνική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ουκρανίας, Καμεράτα του Κιέβου – Διεύθυνση: Keri-Lynn Wilson