Tο σημείο συνάντησης της Αθήνας με τις σημαντικότερες μουσικές πρωτεύουσες της Ευρώπης γίνεται σήμερα, Κυριακή 21 Ιουνίου, στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, προκειμένου να γιορτάσει την ημέρα της Ευρωπαϊκής Γιορτής της Μουσικής. Από τις 16:30 μέχρι αργά το βράδυ, σε μεγάλη οθόνη και με ελεύθερη είσοδο, μεταδίδεται ζωντανά το «EUROPIANO» – ένα πρωτοφανές πανευρωπαϊκό μουσικό γεγονός σε παραγωγή ARTE/ZDF, που ενώνει σε μία μέρα 11 ευρωπαϊκές πόλεις, κορυφαίους πιανίστες, σπουδαίες ορχήστρες και εμβληματικούς χώρους.

Το κοινό μπορεί να προσέλθει ελεύθερα όποια ώρα επιθυμεί, και να παρακολουθήσει τη μουσική περιήγηση στην Ευρώπη, από το Wiener Konzerthaus και τη Philharmonie de Paris έως τον Πύργο του Belém στη Λισσαβόνα. Γύρω στις 20:00 αναμένεται η πολυαναμενόμενη ζωντανή μετάδοση από την Αθήνα: η Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, υπό τον Κωνσταντίνο Καρύδη, με σολίστ τον Lukas Sternath, ερμηνεύει το Κοντσέρτο αρ. 5 «Αυτοκρατορικό» του Μπετόβεν από τον Λόφο της Πνύκας, με φόντο τον αττικό ουρανό και την Ακρόπολη.

Στο «EUROPIANO» συμμετέχουν κορυφαίοι πιανίστες της διεθνούς σκηνής: Martha Argerich, Yulianna Avdeeva, Rafał Blechacz, Bruce Liu, Eric Lu, Mao Fujita, Lukas Sternath, Hayato Sumino, Nobuyuki Tsujii και Anna Vinnitskaya — εκπρόσωποι διαφορετικών μουσικών σχολών, γενιών και ερμηνευτικών προσεγγίσεων. Τους συνοδεύουν διακεκριμένες ευρωπαϊκές ορχήστρες — η Συμφωνική Ορχήστρα της Βιέννης, η Ορχήστρα του Παρισιού, η Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Στοκχόλμης, η Ορχήστρα Gulbenkian και άλλες — υπό μαέστρους διεθνούς κύρους, ανάμεσά τους οι Klaus Mäkelä, Κωνσταντίνος Καρύδης, Hannu Lintu, Alain Altinoglu και Petr Popelka.

Ακολουθεί το πρόγραμμα αναλυτικά:

16:30 ΒΙΕΝΝΗ – Konzerthaus

Johannes Brahms, Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 1 σε ρε ελάσσονα

Συμμετέχουν: Yulianna Avdeeva, Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης – Διεύθυνση: Petr Popelka

17:30 ΠΑΡΙΣΙ – Philharmonie de Paris

Edvard Grieg, Κοντσέρτο για πιάνο σε λα ελάσσονα

Συμμετέχουν: Nobuyuki Tsujii , Ορχήστρα του Παρισιού – Διεύθυνση: Klaus Mäkelä

18:10 ΠOΖΝΑΝ – Konzerthalle

Frédéric Chopin, Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 1 σε μι ελάσσονα

Συμμετέχουν: Rafał Blechacz, Φιλαρμονική του Πόζναν – Διεύθυνση: Łukasz Borowicz

19:00 ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ – Konserthuset

Ludwig van Beethoven, Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 3 σε ντο ελάσσονα

Συμμετέχουν: Eric Lu , Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Στοκχόλμης – Διεύθυνση: Ryan Bancroft

19: 45 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ -Palais de la Musique

Maurice Ravel, Κοντσέρτο για πιάνο για το αριστερό χέρι σε ρε μείζονα

Συμμετέχουν: Anna Vinnitskaya, Φιλαρμονική Ορχήστρα του Στρασβούργου – Διεύθυνση: Aziz Shokhakimov

20:10 ΒΑΛΕΝΘΙΑ – Αυλή της παλιάς Πανεπιστημιούπολης

Wolfgang Amadeus Mozart, Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 21 σε ντο μείζονα

Συμμετέχουν: Mao Fujita, Ορχήστρα της Βαλένθια – Διεύθυνση: Alexander Liebreich

21:10 ΑΘΗΝΑ – Το Μέγαρο στην Πνύκα (ώρα κατά προσέγγιση)

Ludwig van Beethoven, Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 5 σε μι ύφεση μείζονα

Συμμετέχουν: Lukas Sternath, Γερμανική Φιλαρμονική Δωματίου της Βρέμης – Διεύθυνση: Κωνσταντίνος Καρύδης

ΧΟΡΗΓΟΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ: ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ

22:00 AΜΒΟΥΡΓΟ -Laeiszhalle

Robert Schumann, Κοντσέρτο για πιάνο σε λα ελάσσονα

Συμμετέχουν: Martha Argerich, Συμφωνικκή Ορχήστρα Αμβούργου – Διεύθυνση: Sylvain Cambreling

22:35 ΛΙΣΑΒΟΝΑ – Torre de Belém

Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 1 σε σι ύφεση ελάσσονα

Συμμετέχουν: Bruce Liu, Ορχήστρα Gulbenkian – Διεύθυνση: Hannu Lintu

23:16 ΒΗΣΜΠΑΝΤΕΝ – Kurhaus

Sergei Rachmaninoff, Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 2 σε ντο ελάσσονα

Συμμετέχουν: Hayato Sumino / Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Έσσης – Διεύθυνση: Alain Altinoglu

23:50 ΚΙΕΒΟ

Borys Lyatoshynsky – Slavic Concerto for Piano

Συμμετέχουν: Maksym Shadko / Εθνική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ουκρανίας, Καμεράτα του Κιέβου – Διεύθυνση: Keri-Lynn Wilson