Η πιο αγαπημένη κινηματογραφική παράδοση επιστρέφει. Την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, η Γιορτή του Σινεμά 2025 μετατρέπει ολόκληρη τη χώρα σε μια τεράστια κινηματογραφική αίθουσα, με ενιαίο εισιτήριο 2 ευρώ για όλες τις προβολές, σε όλες τις αίθουσες και για όλες τις ταινίες.

Ο θεσμός, που έχει καθιερωθεί πλέον ως ένα από τα πιο δημοφιλή πολιτιστικά γεγονότα της χρονιάς, επιστρέφει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να απολαύσει τη μαγεία του σινεμά με μειωμένο εισιτήριο.

Φέτος, στη Γιορτή συμμετέχει και το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το οποίο ξεκινά την ίδια ημέρα, στις 30 Οκτωβρίου. Εξαίρεση αποτελεί μόνο η τελετή έναρξης, που θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με προσκλήσεις.

