Η Γιορτή του Σινεμά επιστρέφει σήμερα, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, και μας προσκαλεί να αφήσουμε για λίγο την καθημερινότητα και να απολαύσουμε τις αγαπημένες μας ταινίες στη μεγάλη οθόνη, με ενιαίο εισιτήριο μόλις 3€ για όλες τις ταινίες και όλες τις προβολές, σε όλους τους κινηματογράφους της χώρας!

Είτε έχεις ήδη επιλέξει την ταινία που θέλεις να δεις είτε ψάχνεις την επόμενη κινηματογραφική σου ανακάλυψη, σήμερα είναι η ιδανική ευκαιρία για μια έξοδο με φίλους, ένα αυθόρμητο ραντεβού ή ακόμη και για δύο συνεχόμενες προβολές!

Ο θεσμός της «Γιορτής του Σινεμά», που καθιερώθηκε το 2022 και έχει αγκαλιαστεί από το κοινό, πραγματοποιείται και φέτος με ενιαία τιμή εισόδου στα 3 ευρώ.

Οι διαθέσιμες αναφορές συγκλίνουν ότι η δράση καλύπτει κινηματογράφους σε όλη τη χώρα. Υπάρχει, ωστόσο, διαφοροποίηση στη διατύπωση ως προς το αν αφορά κάθε ταινία ανεξαιρέτως ή συγκεκριμένες προβολές. Για τον λόγο αυτό, οι θεατές καλούνται να συμβουλεύονται απευθείας τα προγράμματα των κινηματογράφων πριν μεταβούν στην αίθουσα.

Οι νέες ταινίες της εβδομάδας (Οι ταινίες που έρχονται στις αίθουσες την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου)

«Γιορτή του Σινεμά»: Οι ταινίες που θα προβληθούν

Αναγέννηση Γάτες στο Μουσείο 2 Έτσι Ξαφνικά Η Σκιά του Πατέρα μου Θυσία Σεξ και Αίμα Σιωπηλή Φίλη Avengers End Game Clayface Coyote Vs Acme Digger Ξεχασμένο Νησί Στην Καρδιά του Κτήνους Insidious Out of the Further Minions & Monsters Mpoioyna Οδύσσεα Άλλη Μαμά Paw Patrol the Dino Movie Resident Evil Λογική και Ευαισθησία Street Fighter Tad and the Magic Lamp Terato-Mia The Social Reckoning Toy Story 5 Βαϊάνα Η Βαλίτσα Verity Η Πτώση της Φάλαινας Wicker

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