Μετά την πρεμιέρα της ταινίας του, «Frankenstein» στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (TIFF), ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο ανακοίνωσε το νέο του πρότζεκτ με τίτλο «Fury». Με πρωταγωνιστή τον Όσκαρ Άιζακ η νέα παραγωγή περιγράφεται ως ένα «βίαιο» έργο στο ύφος μιας φονικής εκδοχής, του «My Dinner with Andre» (1981).

«Γράφω ένα πρότζεκτ για να το γυρίσω με τον Όσκαρ», είπε ο τρεις φορές βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, στο κοινό του TIFF.

«Έχει τον τίτλο «Fury» και στην ουσία επιστρέφει στα θρίλερ στοιχεία του «Nightmare Alley» — είναι πολύ σκληρό, πολύ βίαιο. Σαν το «My Dinner with Andre» αλλά [με] φόνους μετά από κάθε πιάτο», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια, ο ντελ Τόρο εξήγησε γιατί τον προσέλκυσε αυτό το πρότζεκτ, λέγοντας: «Με ενδιαφέρει πολύ η βία που ασκούμε ο ένας στον άλλον, διανοητικά, ψυχικά αλλά και σωματικά».

Και πρόσθεσε: Nομίζω ότι τώρα έχω νέες απορίες. Είμαι 60 ετών, έχω περάσει από το να ψάχνω πού πηγαίνω, στο να είμαι πατέρας και γιος και τώρα βρίσκομαι στη δεκαετία των τύψεων. Οπότε να περιμένετε πολλές πράξεις μεταμέλειας».

Επιπλέον, ο κορυφαίος δημιουργός επιβεβαίωσε ότι ετοιμάζει μια stop-motion διασκευή του μυθιστορήματος φαντασίας «The Buried Giant» (2015) του νομπελίστα Καζούο Ισιγκούρο (Kazuo Ishiguro), όπως αναφέρει το Deadline.

Το φιλμ «Frankenstein», αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αμερικανικές αίθουσες στις 17 Οκτωβρίου και στο Netflix στις 7 Νοεμβρίου.