Το Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου (BFI) θα τιμήσει τον Γκιγιέρμο ντελ Τόρο με την ύψιστη διάκρισή του, το BFI Fellowship.

Η βράβευση αποτελεί «αναγνώριση της εξαιρετικής συμβολής του στον κινηματογράφο και της ξεχωριστής καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας που χαρακτηρίζει το έργο του – τόσο στο animation όσο και στο live action – καθώς και της προσφοράς του ως Μεξικανός σκηνοθέτης που εργάζεται τόσο στα ισπανικά όσο και στα αγγλικά».

«Αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου και μια συγκλονιστική στιγμή στην καριέρα ενός δημιουργού, να εντάσσεσαι σε ένα εκλεκτό πάνθεον και να αναγνωρίζεσαι από το BFI» ανέφερε σε δήλωσή του, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης.

«Έχω επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από τον βρετανικό κινηματογράφο και έχω απολαύσει μια μακρά και καρποφόρα συνεργασία με σπουδαία ταλέντα και από τις δύο πλευρές της κάμερας, εδώ και δεκαετίες. Ευχαριστώ το BFI για αυτή τη μεγάλη διάκριση και θα προσπαθήσω να αποδείξω ότι είμαι άξιος της εμπιστοσύνης του» πρόσθεσε.

Η βράβευση θα πραγματοποιηθεί στο ετήσιο δείπνο του προέδρου του BFI στο Λονδίνο τον ερχόμενο Μάιο το οποίο θα φιλοξενήσει η πρόεδρος του Ινστιτούτου, Τζέι Χαντ (Jay Hunt). Ο διάσημος σκηνοθέτης θα συμμετάσχει επίσης σε μια ανοιχτή συζήτηση για την καριέρα του στη σκηνή του BFI Southbank η οποία θα συνοδευτεί με μία προβολή κινηματογραφικού αφιερώματος σε συνεργασία με τα BFI IMAX και BFI Player. Επιπλέον θα πραγματοποιηθούν προβολές ταινιών του οι οποίες θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Τέλος, ο σκηνοθέτης θα παραδώσει μια σειρά από masterclasses σε ομάδα επίδοξων κινηματογραφιστών από την BFI Film Academy.

«Απονέμοντας το BFI Fellowship στον Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, αναγνωρίζουμε την αξιοσημείωτη συμβολή του στον κινηματογράφο, καθώς και την έμπνευση και τη μαγεία που έχει προσφέρει σε κινηματογραφιστές και κοινό, τόσο εδώ [στο Ηνωμένο Βασίλειο] όσο και σε όλο τον κόσμο», δήλωσε η Τζέι Χαντ.

Σύμφωνα με το Deadline, τον Μάιο το BFI θα επανακυκλοφορήσει την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του ντελ Τόρο, με τίτλο «Cronos» (1992) σε κόπια 4K, η αποκατάσταση της οποίας έγινε πρόσφατα από το Ινστιτούτο και την Les Films du Camelia με την επίβλεψη του σκηνοθέτη.

Το BFI Fellowship έχει απονεμηθεί σε μερικούς από τους σπουδαιότερους κινηματογραφιστές όλων των εποχών όπως οι Μάρτιν Σκορσέζε (Martin Scorsese), Σπάικ Λι (Spike Lee), Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan) και Ακίρα Κουροσάβα (Akira Kurosawa).

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ