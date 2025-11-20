Σε μία από τις πιο επιτυχημένες δημοπρασίες ελληνικής τέχνης της τελευταίας δεκαπενταετίας (Greek Sales), περίπου το 90% των έργων τέχνης άλλαξαν χέρια, με τις τιμές πώλησης να ξεπερνούν συχνά κατά πολύ τις εκτιμήσεις. Ο συνολικός τζίρος της δημοπρασίας ανήλθε σε πάνω από 3.650.000 ευρώ.

Κορυφαίο έργο της δημοπρασίας, που διοργάνωσε ο οίκος Bonhams σε συνεργασία με την Art Expertise, αναδείχθηκε ο «Εσατζής» του Γιάννη Τσαρούχη, ο οποίος πωλήθηκε έναντι 508.400 ευρώ. Αυτή είναι μία από τις υψηλότερες τιμές που έχουν καταγραφεί ποτέ για έργο του συγκεκριμένου ζωγράφου.

Ακολούθησαν το «Επιθαλάμιο» του Γιάννη Μόραλη με 381.400 ευρώ, το «Τοπίο της Ύδρας» του Χατζηκυριάκου-Γκίκα, η τιμή του οποίου εξαπλασιάστηκε σε σχέση με την αρχική εκτίμηση και έφτασε τα 330.600 ευρώ. Άλλα έργα που πωλήθηκαν σε υψηλές τιμές ήταν οι «Δίνες» του Γκίκα με 152.800 ευρώ, ο «Μάρκος Μπότσαρης» του Θεόφιλου με 127.400 ευρώ και το δίπτυχο «Ερωτόκριτος και Πολύδωρος» του Τσαρούχη, επίσης με 127.400 ευρώ.

Σημαντικές τιμές επετεύχθησαν και για έργα των Μπουζιάνη, Βολανάκη, Εγγονόπουλου και Ράλλη.

Όπως σημείωσε η διευθύντρια της Art Expertise Τερψιχόρη Αγγελοπούλου, «είμαστε πολύ χαρούμενοι που μετά από 25 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά συνεχίζουμε να προσφέρουμε έργα υψηλής ποιότητας με εξαιρετικό provenance, εκτενή βιβλιογραφία και τιμές που ενθαρρύνουν τη δημιουργία νέων συλλογών».

