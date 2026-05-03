Αν και δεν εκτιμήθηκε όσο του έπρεπε, παραμένοντας στις παρυφές των σταρ του Χόλιγουντ, ο Γκλεν Φορντ, ήταν ένας σημαντικός ηθοποιός, με κύριο χαρακτηριστικό την αξιοπιστία του, καθώς ό,τι και να έπαιζε, από τα αγαπημένα του γουέστερν και τις περιπέτειες έως τα θρυλικά του φιλμ νουάρ και τις κωμωδίες ή τα δράματα, είχε ένα υψηλό στάνταρ ερμηνείας. Κάτι που βασιζόταν στη φυσικότητά του, την εσωτερική του εκφραστικότητα, την απλότητά του. Όπως είχε πει και ο ίδιος, «όταν βρίσκομαι μπροστά από την κάμερα φέρομαι όπως και στην καθημερινή μου ζωή. Αυτό προσφέρει στον κόσμο ένα αληθινό πρόσωπο για να ταυτιστεί».

Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι ο Φορντ, με τα περισσότερα από πενήντα χρόνια καριέρας και τις πάνω από 100 ταινίες, αλλά και την τύχη να συνεργαστεί με τους κορυφαίους στη σκηνοθεσία και την ηθοποιία, ήταν για τριάντα χρόνια περιζήτητος, για πρωταγωνιστής ή δίπλα σε αδιαμφισβήτητους σταρ, να τους στηρίζει. Μάλιστα, πέντε από τις ταινίες που πρωταγωνίστησε έχουν επιλεγεί για το Εθνικό Μητρώο Κινηματογράφου από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου ως «πολιτισμικά, ιστορικά ή αισθητικά ιστορικές».

Ο Γκλεν Φορντ ήταν γοητευτικός, με μία συνηθισμένη γήινη ομορφιά, αρρενωπός, αλλά χωρίς να το επιδεικνύει, όχι ιδιαίτερα ψηλός, σε μια εποχή που διάσημοι συνάδελφοί του έμπαιναν εύκολα σε ομάδα μπάσκετ, ούτε σωματώδης ή αθλητικός. Μπορούσε, όμως, εύκολα να ανταπεξέλθει σε πλήθος χαρακτήρων και να γίνει απόλυτα πειστικός ως ιδιαίτερα σκληρός ήρωας.

Συμπληρώνοντας 110 χρόνια από τη γέννησή του (1 Μαΐου 1916) και περίπου 20 χρόνια από τον θάνατό του, ο Γκλεν Φορντ, πέρα από τις κορυφαίες στιγμές του στο σινεμά, είχε και μια περιπετειώδη ζωή, που σημαδεύτηκε από τους αλλεπάλληλους έρωτές του, με διάσημες συναδέλφους, τροφοδοτώντας χιλιάδες ροζ σελίδες δημοσιευμάτων και φτιάχνοντας έναν μύθο, για το ερωτικό του προφίλ.

Από το Κεμπέκ στη Σάντα Μόνικα

Ο Γκουίλιν Σάμιουελ Νιούτον Φορντ γεννήθηκε την Πρωτομαγιά του 1916 στο Κεμπέκ του Καναδά, γιος ενός συνηθισμένου ζευγαριού, της Χάνα Γουντ και του Νιούτον Φορντ. Σε ηλικία έξι χρόνων, ακολούθησε την οικογένειά του στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στη Σάντα Μόνικα, όπου ο πατέρας του δούλεψε ως μηχανοδηγός στα τραμ. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Λύκειο, ο Φορντ συμμετείχε ενεργά σε σχολικές παραστάσεις και μετά απ’ αυτό άρχισε να εργάζεται σε μικρές θεατρικές ομάδες. Ο πατέρας του, που δεν είχε αντίρρηση για την υποκριτική, τον είχε συμβουλεύσει ότι πρώτα πρέπει να μάθει να συναρμολογεί ένα αυτοκίνητο και να μπορεί να χτίσει ένα σπίτι, για να έχει πάντα μία δουλειά. Ο Φορντ ακολούθησε την πατρική συμβουλή, φτιάχνοντας τα υδραυλικά και τα ηλεκτρικά του σπιτιού του ακόμη και όταν είχε γίνει πρωταγωνιστής.

Διαλέγοντας το Γκλεν

Το 1939, σε ηλικία 23 ετών πήρε την αμερικάνικη υπηκοότητα και παράλληλα έκλεισε το πρώτο του συμβόλαιο από τον διάσημο παραγωγό Χάρι Κον, για την Κολούμπια. Ο Κον του ζήτησε να αλλάξει το δύσκολο όνομά του και ο Φορντ διάλεξε το Γκλεν, επειδή του θύμιζε το Γκλένφορντ, την πατρίδα του πατέρα του, που έχασε τον επόμενο χρόνο.

Ο Ντράμπο, ο Βίντορ και η Χέιγουορθ

Τα πρώτα του βήματα στα κινηματογραφικά πλατό τα έκανε το 1939 στο δράμα «In Heaven with a Barbed Wire Fence» σε σενάριο του φημισμένου Ντάλτον Τράμπο και πρωταγωνίστρια την Τζίν Ρότζερς, ενώ συνέχισε για δυο χρόνια με b’ movies. Το 1941 συμμετείχε στην πρώτη μεγάλη παραγωγή, στο δικαστικό δράμα, «The Lady in Question», με πρωταγωνίστρια την Ρίτα Χέιγουορθ και σε σκηνοθεσία του σπουδαίου Τσαρλς Βίντορ. Ο Φορντ ανέπτυξε μία ιδιαίτερη κινηματογραφική χημεία, αλλά και μια ερωτική σχέση, με την Χέιγουορθ.

Ο Ρούσβελτ και τα γουέστερν

Ο πρόεδρος Φράνκλιν Ντ. Ρούσβελτ, που υπήρξε θαυμαστής του Φορντ, τον προσκάλεσε στον ετήσιο χορό γενεθλίων του και ο ενθουσιασμένος νεαρός ηθοποιός έγινε άμεσα μέλος στο Δημοκρατικό Κόμμα ως ένθερμος υποστηρικτής του. Μάλιστα, πάντα είχε σε περίοπτη θέση στο σπίτι του μια φωτογραφία του Ρούσβελτ υπογεγραμμένη από τον ίδιο. Το 1941 πρωταγωνίστησε στο «Τέξας», δίπλα στον Γουίλιαμ Χόλντεν, μετέπειτα στενό του φίλο, στο πρώτο του γουέστερν, ένα είδος που συνδέθηκε με το υπόλοιπο της καριέρας του. Συνέχισε να γυρίζει «ταινίες ρουτίνας», βγάζοντας πολλά χρήματα και έχοντας την ευκαιρία να αγοράσει ένα νέο μεγάλο σπίτι δίπλα στη θάλασσα.

Από τα πολεμικά ομόλογα στον γάμο

Ήταν υπέρμαχος της εισόδου των ΗΠΑ στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και ένας από τους πρώτους αστέρες του Χόλιγουντ που ξεκίνησε περιοδεία σε όλη την Αμερική για να πουλήσει πολεμικά ομόλογα. Μαζί του ήταν και οι Κάρι Γκραντ, Μπομπ Χόουπ, Κλοντέτ Κόλμπερ, αλλά και η Έλεανορ Πάουελ, με την οποία ερωτεύτηκαν και παντρεύτηκαν μετά από λίγο διάστημα. Ήταν ο πρώτος γάμος του, από τους τέσσερις συνολικά, που όλοι τέλειωσαν άσχημα και μετά από πολλούς καυγάδες.

Αντιναζιστής πεζοναύτης

Μετά από το ιδιαιτέρως καλό γουέστερν «The Desperadoes», γύρισε το πολεμικό δράμα «Destroyer», μαζί με τον ένθερμο αντιφασίστα Έντουαρντ Τζ. Ρόμπινσον. Μετά απ’ την ολοκλήρωση των γυρισμάτων, ο Φορντ μπήκε εθελοντικά στο Σώμα Πεζοναυτών, ενώ το 1943 του προσφέρθηκε μία θέση αξιωματικού, που αρνήθηκε, για να καταταγεί ως απλός στρατιώτης στους πεζοναύτες. Έχοντας φτιάξει ένα πολύ δυνατό όνομα στην κινηματογραφική βιομηχανία, ο Φορντ μοίραζε τον χρόνο του μεταξύ γυρισμάτων και στρατιωτικής εκπαίδευσης, ενώ ταλαιπωρήθηκε για μήνες από έλκος, μπαινοβγαίνοντας στα νοσοκομεία.

Η Τζίλντα και το ερωτικό δράμα στα παρασκήνια

Λίγο μετά το τέλος του πολέμου, αφού πρώτα τον ζήτησε και τον είχε δίπλα της η θρυλική Μπέτι Ντέιβις, στο έξοχο δράμα «Κλεμμένη Ευτυχία», ήρθε και μία από τις σημαντικότερες στιγμές στην καριέρα του, πρωταγωνιστώντας, μαζί με την Ρίτα Χέιγουορθ, στο εμβληματικό φιλμ νουάρ «Τζίλντα», του Τσαρλς Βίντορ. Μια κλασική ταινία, ένα καθηλωτικό παιχνίδι αποπλάνησης, που μπορεί να έχει μείνει στην ιστορία για το στριπτίζ της ξανθιάς καλλονής σταρ (βγάζοντας μόλις ένα γάντι), αλλά η ερμηνεία του Φορντ, στον ρόλο ενός νεαρού σκληρού τζογαδόρου, είναι αψεγάδιαστη. Ωστόσο, στα παρασκήνια της ταινίας, παιζόταν ακόμη ένα ερωτικό δράμα, καθώς ο έρωτας Φορντ-Χέιγουορθ (παίξανε μαζί σε πέντε ταινίες) θα διέλυε τον γάμο της σέξι σταρ.

Η Μεγάλη Κάψα

Το 1953 πρωταγωνίστησε στο, επίσης, εμβληματικό, φιλμ νουάρ «Η Μεγάλη Κάψα», του Φριτς Λανγκ, υποδυόμενος έναν βίαιο αστυνομικό κι έχοντας δίπλα του την Γκλόρια Γκράχαμ, ενώ το 1955 πήρε τον κεντρικό ρόλο στο υπέροχο γουέστερν «Το Τελευταίο Τρένο για τη Γιούμα» σε σκηνοθεσία Ντέλμερ Ντέιβις και έπειτα από δυο χρόνια πρωταγωνίστησε στο περίφημο κοινωνικό δράμα «Στη Ζούγκλα του Μαυροπίνακα», σε σκηνοθεσία Ρίτσαρντ Μπρουκς και ντεμπούτο τού Σίντνεϊ Πουατιέ.

Κωμικός γκάνγκστερ

Η δεκαετία του ‘60 συνεχίστηκε θριαμβευτικά για τον Φορντ, με αρκετές επιτυχίες, μία απ’ τις οποίες ήταν και η κωμωδία «Η Κόμισσα και ο Γκάνγκστερ», δίπλα στην Μπέτι Ντέιβις, σε σκηνοθεσία του μέγα Φρανκ Κάπρα. Μία εξαιρετική ταινία, που αποτελεί ριμέικ της «Κυρίας για μια Ημέρα», που είχε γυρίσει ο ίδιος ο Κάπρα το 1933. Ο Φορντ κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα ερμηνείας.

Υψηλό επίπεδο

Ο Φορντ, γύρισε δεκάδες καλές έως εξαιρετικές ταινίες, με κύριο χαρακτηριστικό το σχεδόν πάντα υψηλό επίπεδο ερμηνείας του. Μερικές μόνο απ’ αυτές είναι: «Τζούμπαλ» του Ντέλμερ Ντέιβις, «Cowboy» και πάλι του Ντέιβις, «Το Ανθρώπινο Κτήνος» του Φριτς Λανγκ, «The Violent Men» του Ρούντολφ Ματέ, «The Rounders» του Μπαρτ Κένεντι, «Dear Heart» του Ντέλμπερτ Μαν και «Experiment in Terror» του Μπλέικ Έντουαρντς.

Ατελείωτες ερωτικές περιπέτειες

Ο Γκλεν Φορντ, είχε, όμως και μία ακραία άστατη ερωτική ζωή, κατακτώντας την καρδιά πολλών διάσημων ηθοποιών. Εκτός από τον πολυθρύλητο ερωτά του με την Χέιγουορθ, θα έχει σχέσεις με τις Μαρία Σελ, Στέλλα Στίβενς, Γκλόρια Γκράχαμ, Τζιν Τίρνεϊ, Εύα Γκαμπόρ, Τζόαν Κρόφορντ, Τζούντι Γκάρλαντ, Σούζαν Πλέσετ, Ντέμπι Ρέινολντς, Λορέτα Γιανγκ και άλλες πολλές, που μπορεί να γεμίσουν ολόκληρα βιβλία οι ιστορίες τους. Α, για μια βραδιά τον… κέρδισε και η Μέριλιν Μονρόε, ενώ δεν του γλύτωσε ούτε η Μπριζίντ Μπαρντό! Σίγουρα ο κορυφαίος καρδιοκατακτητής του Χόλιγουντ.

Αστεροειδής

Αποτραβήχτηκε από το θέαμα το 1991, με αρκετά προβλήματα υγείας, που τον ταλαιπώρησαν μέχρι τις 30 Αυγούστου του 2006, όταν πέθανε, δίπλα στον γιο του Μαξ και τους οικείους του, στο σπίτι του στο Μπέβερλι Χιλς. Ο Φορντ, παρότι δεν κατάφερε να γίνει ποτέ ο λαμπερός αστέρας, τι παράδοξο, προς τιμήν του δόθηκε το όνομά του στον αστεροειδή 3852…

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ