Η νέα δραματική σειρά του Channel 4 με τίτλο «Up to No Good», στην οποία πρωταγωνιστεί η θρυλική Γκλεν Κλόουζ, ολοκλήρωσε το καστ της με την πρωταγωνίστρια του «Bridgerton», Κλόντια Τζέσι και τις Πενέλοπε Γουίλτον και Μίρα Σίαλ.

Η σειρά, η οποία παλαιότερα είχε τον τίτλο «Maud» και έχει ήδη ξεκινήσει γυρίσματα στο Λονδίνο, αποτελεί μεταφορά των δημοφιλών διηγημάτων της Σουηδής συγγραφέως Ελένη Τούρστεν.

Η πλοκή επικεντρώνεται στην αινιγματική Maud Oldcastle (Κλόουζ), μια ηλικιωμένη γυναίκα, με σκοτεινό παρελθόν και φονικό ένστικτο.

«Έπειτα από δεκαετίες αφοσίωσης στη φροντίδα της αδελφής της, η Maud αποφασίζει να διεκδικήσει την προσωπική της ελευθερία και μια απρόσμενη «δεύτερη πράξη» στη ζωή της. Ωστόσο, τα σχέδιά της απειλούνται όταν ένας θάνατος στο κτήριο όπου διαμένει προσελκύει το ενδιαφέρον μιας νεαρής ντετέκτιβ η οποία υποψιάζεται πως η ηλικιωμένη γυναίκα κρύβει πολλά περισσότερα από όσα φαίνονται. Καθώς η έρευνα βαθαίνει, η Maud έρχεται αντιμέτωπη με το βαρύ ιστορικό των εγκλημάτων της, φέρνοντας το παρελθόν σε μια βίαιη σύγκρουση με το παρόν».

Η Κλόντια Τζέσι αναλαμβάνει τον κομβικό ρόλο της Hannah, της δαιμόνιας ντετέκτιβ που βρίσκεται στα ίχνη της Maud. Το καστ συμπληρώνουν οι Ανίτα Ντόμπσον, Γκλόρια Ομπιάνιο και Μπεν Κρόμπτον. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο βραβευμένος με BAFTA Λι Χάβεν Τζόουνς, σε σενάριο των Νίνα και Μόζες Ρέιν.

Την παραγωγή του «Up to No Good» υπογράφει η εταιρεία Playground, ενώ τη διεθνή διανομή έχει αναλάβει η Sony Pictures Television.

Η Κλόουζ η οποία βρίσκεται και στην ομάδα των εκτελεστικών παραγωγών αποτελεί την πιο πρόσφατη κορυφαία προσθήκη σε δραματική σειρά του Channel 4 ακολουθώντας τα βήματα των Τζίλιαν Άντερσον, Πάπα Εσιέντου και Κίλεϊ Χόους, σύμφωνα με το Deadline.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ – ΜΠΕ