Μέσα σε ένα παρατεταμένο χειροκρότημα με το κοινό να την αποθεώνει όρθιο, η Γκλεν Κλόουζ κοντοστάθηκε και έγειρε ελαφρώς προς τα πίσω προτού παραλάβει το πρώτο της Όσκαρ από τα χέρια του στενού της φίλου Τζον Μάλκοβιτς, σαν να ήθελε να παρατείνει τη στιγμή. Όταν το πήρε στα χέρια της, το κοίταξε προσεκτικά σαν να μην το πίστευε, μια κίνηση που επανέλαβε αρκετές φορές και κατά τη διάρκεια της ομιλίας της. Το βραβείο μπορεί να ήταν τιμητικό, ωστόσο ήταν φανερό πως για εκείνη σήμαινε πολλά. Ύστερα από οκτώ υποψηφιότητες και περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες στο Χόλιγουντ, η σπουδαία ηθοποιός έλαβε επιτέλους το πολυπόθητο χρυσό αγαλματίδιο. Η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών τίμησε την 79χρονη πρωταγωνίστρια για το σύνολο της καριέρας της κατά την 17η απονομή των Governors Awards, η οποία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 15 Νοεμβρίου, στο Λος Άντζελες.

Στην ίδια λαμπερή εκδήλωση τιμήθηκαν επίσης ο εμβληματικός σκηνοθέτης Ρίντλεϊ Σκοτ, ο βετεράνος animator της Disney Φλόιντ Νόρμαν, καθώς και οι παραγωγοί Κριστίν Βασόν και Πάμελα Κόφλερ.

«Το να βρίσκομαι σε αυτήν την αίθουσα, ανάμεσα σε ανθρώπους που με έχουν εμπνεύσει συνεχώς με το έργο τους, το οποίο με έχει στηρίξει και με έχει προκαλέσει να γίνομαι καλύτερη, είναι η μεγαλύτερη τιμή που θα μπορούσα να έχω», είπε η Κλόουζ εμφανώς συγκινημένη. Σύμφωνα με το AP, η διάσημη ηθοποιός διεκδίκησε το πρώτο της Όσκαρ με το κινηματογραφικό της ντεμπούτο, «The World According to Garp», το 1983. Ακολούθησαν δύο ακόμη διαδοχικές υποψηφιότητες: την επόμενη χρονιά για το «The Big Chill» και το 1985 για το «The Natural». Το 1988 βρέθηκε ξανά υποψήφια για τον θρυλικό της ρόλο στο «Fatal Attraction», ενώ το 1989 έλαβε μία ακόμη υποψηφιότητα για το φιλμ «Dangerous Liaisons», προτού προσθέσει άλλες τρεις διεκδικήσεις στη διαδρομή των επόμενων δεκαετιών.

Την απονομή του βραβείου ανέλαβε ο Τζον Μάλκοβιτς, συμπρωταγωνιστής της στην εμβληματική ταινία «Dangerous Liaisons» προσφέροντας μία από τις πιο ευχάριστες στιγμές της βραδιάς. «Η Γκλεν μας έχει χαρίσει μερικούς από τους πιο ανεπανάληπτους “θανάτους” που αποτυπώθηκαν ποτέ στη μεγάλη οθόνη», ανέφερε, αποσπώντας τα γέλια και το θερμό χειροκρότημα του κοινού στο Ray Dolby Ballroom, στον ίδιο χώρο που φιλοξενείται και η κεντρική τελετή απονομής των Όσκαρ.

Στη συνέχεια, έκανε μια μικρή αναδρομή στους πιο αξιομνημόνευτους κινηματογραφικούς θανάτους των ηρωίδων της, προσθέτοντας: «Κατά τη διάρκεια της λαμπρής 50χρονης καριέρας της, έχει χάσει τη ζωή της σε αρκετά τροχαία δυστυχήματα, έχει στραγγαλιστεί, έχει πυροβοληθεί σε φεμινιστική συγκέντρωση, ενώ έχει πυροβοληθεί ξανά βγαίνοντας από μια μπανιέρα, σε εκείνη την εμβληματική κορύφωση του “Fatal Attraction”».

Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι ήταν εξίσου καθηλωτική και στις πιο απλές, καθημερινές σκηνές. «Τη βλέπεις απλώς να πλένει τα πιάτα στο “The Big Chill” και το αποτέλεσμα είναι συναρπαστικό», κατέληξε χαρακτηριστικά. Για τη βραδιά, η Κλόουζ επέλεξε μια ειδικά σχεδιασμένη μαύρη βελούδινη τουαλέτα του οίκου Giorgio Armani Privé. Όπως αποκάλυψε, σκοπεύει να εκθέσει το Όσκαρ της στην τοπική βιβλιοθήκη κοντά στο σπίτι της στη Μοντάνα: «Για να μπορούν οι άνθρωποι να δουν πραγματικά πώς είναι ένα Όσκαρ», εξήγησε.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ