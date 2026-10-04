Πόσο καλά γνωρίζουμε τελικά τους ανθρώπους με τους οποίους περνάμε το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας μας; Και τι συμβαίνει όταν η ανάγκη για επαγγελματική επιτυχία, αναγνώριση και προσωπική επιβίωση αρχίζει να υπερισχύει κάθε άλλης σχέσης;

Σε αυτά τα ερωτήματα κινείται η «Γκλόρια» του Branden Jacobs-Jenkins, μια μαύρη κωμωδία που κοιτάζει με χιούμορ, αλλά και αρκετή σκληρότητα, τον κόσμο της σύγχρονης εργασίας. Το έργο παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο θέατρο Δημήτρης Χορν, σε σκηνοθεσία της Έμιλυς Λουίζου.

Η ιστορία εκτυλίσσεται στα γραφεία ενός περιοδικού που έχει χάσει την παλιά του αίγλη και παλεύει να παραμείνει ζωντανό. Εκεί, μια ομάδα νεαρών εργαζομένων προσπαθεί να βρει τη θέση της μέσα σε ένα περιβάλλον όπου ο ανταγωνισμός είναι καθημερινός και η επαγγελματική ανασφάλεια σχεδόν μόνιμη κατάσταση.

Δημοσιογράφοι, βοηθοί και πρακτικάριοι μοιράζονται τον ίδιο χώρο, όχι όμως απαραίτητα και την ίδια αίσθηση συναδελφικότητας. Οι φιλοδοξίες συγκρούονται, οι σχέσεις περνούν συνεχώς από δοκιμασία και το κουτσομπολιό, η ειρωνεία και η προσπάθεια προσωπικής ανέλιξης γίνονται μέρος της καθημερινότητας.

Και κάπου εκεί βρίσκεται η Γκλόρια.

Η συνάδελφος που οι υπόλοιποι έχουν ήδη κατατάξει και για την οποία κανείς δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα. Η παρουσία της λειτουργεί σχεδόν σαν φόντο στην καθημερινότητα του γραφείου. Μέχρι τη στιγμή που ένα απρόβλεπτο γεγονός ανατρέπει τις ισορροπίες και φέρνει στην επιφάνεια όλα όσα οι ήρωες προσπαθούσαν μέχρι τότε να κρύψουν — από τους άλλους αλλά και από τον ίδιο τους τον εαυτό.

Ο Branden Jacobs-Jenkins γράφει μια ιστορία που ξεκινά σαν αναγνωρίσιμη workplace comedy και σταδιακά αποκτά πολύ πιο σκοτεινές αποχρώσεις. Πίσω από τα αστεία, τις λεκτικές αντιπαραθέσεις και τις καθημερινές εντάσεις, η «Γκλόρια» μιλά για την εξάντληση, την ανασφάλεια και τον ανταγωνισμό που χαρακτηρίζουν πολλές σύγχρονες εργασιακές συνθήκες.

Οι ήρωες δεν είναι απαραίτητα καλοί ή κακοί. Είναι άνθρωποι που προσπαθούν να επιβιώσουν. Κάποιοι θέλουν να ανέβουν επαγγελματικά, άλλοι φοβούνται ότι θα μείνουν πίσω και άλλοι απλώς προσπαθούν να περάσουν την επόμενη μέρα. Όσο όμως η πίεση μεγαλώνει, τόσο περισσότερο δοκιμάζονται τα όρια ανάμεσα στη φιλοδοξία και τον οπορτουνισμό, στη συναδελφικότητα και την εκμετάλλευση.

Αυτό ακριβώς είναι και το ενδιαφέρον της «Γκλόρια»: η παράσταση δεν περιορίζεται σε μια σάτιρα του εργασιακού χώρου. Χρησιμοποιεί το γραφείο ως μικρογραφία μιας κοινωνίας όπου η εικόνα, η επιτυχία και η προσωπική ανέλιξη συχνά αποκτούν μεγαλύτερη σημασία από τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω μας.

Το έργο του Jacobs-Jenkins, που ήταν υποψήφιο για το Pulitzer Prize το 2016, κινείται με άνεση ανάμεσα στο χιούμορ και το δράμα, αφήνοντας σταδιακά την κωμική επιφάνεια να υποχωρήσει και να εμφανιστεί κάτι πολύ πιο ανησυχητικό.

Ο Αμερικανός συγγραφέας συγκαταλέγεται στις σημαντικές φωνές του σύγχρονου θεάτρου στις ΗΠΑ και έχει τιμηθεί, μεταξύ άλλων, με Pulitzer, δύο Tony Awards και το Tennessee Williams Award.

Στην ελληνική σκηνή, τη σκηνοθετική ματιά στη «Γκλόρια» αναλαμβάνει η Έμιλυς Λουίζου, η οποία υπογράφει παράλληλα τη δραματουργική επεξεργασία.

Η παράσταση κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στο θέατρο Δημήτρης Χορν και θα παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη.



Συντελεστές

Μετάφραση: Τζούλια Διαμαντοπούλου

Σκηνοθεσία – Δραματουργική επεξεργασία: Έμιλυ Λουίζου

Σχεδιασμός σκηνικού: Adrian Gee

Προσαρμογή σκηνικού: Ελπίδα Δαλιάνη

Σχεδιασμός κοστουμιών: Νίκη Ψυχογιού

Κίνηση – Χορογραφία: Ιόλη Φιλιππακοπούλου

Μουσική σύνθεση – Σχεδιασμός ήχου: Ειρήνη Σκυλακάκη

Σχεδιασμός φωτισμών: Χριστίνα Θανάσουλα

Βοηθός σκηνοθέτη: Ιουλίτα Γιαρμενίτη-Χαντζάρα

Βοηθός ενδυματολόγου: Μαρία Αλεξάνδρου

Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης

Παίζουν: Αποστόλης Τότσικας, Βασιλική Τρουφάκου, Μάξιμος Μουμούρης, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Στέργιος Μικρούτσικος, Δανάη Βασιλοπούλου.

Θέατρο Δημήτρης Χορν

Αμερικής 10, Σύνταγμα

Τηλέφωνο : 211 1000 365

Έναρξη τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου.

Ημέρες & Ώρες παραστάσεων :

Δευτέρα και Τρίτη 20:00

Τιμές εισιτηρίων:

VIP1:30€, VIP2: 22€, Α’ Ζώνη: 20€, Β’ Ζώνη: 18€

Θέσεις περιορισμένης ορατότητας : 16€

Φοιτητικό, ανέργων, ΑμΕΑ (Χωρίς αμαξίδιο):16€ (στην Β’ Ζώνη)

Εισιτήρια :

• https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/gloria/

• Στο τηλεφωνικό κέντρο :211 1000 365

• Στο ταμείο του ΘεάτρουΑλίκη, Αμερικής 4, Aθήνα

Για Ομαδικές Κρατήσεις :

Κώστας Μπάλτας, Γιώτα Καραίσκου, Κατερίνα Σταθάτου 211- 1026277 ,

Δευτ- Παρ : 10:00 -19:00.

E-mail τμήματος Ομαδικών κρατήσεων: reservations@a-th.gr

Πληροφορίες : www.a-th.gr