Από τον Οκτώβριο η πανέξυπνη σάτιρα του βραβευμένου Αμερικανού συγγραφέα Branden Jacobs-Jenkins παρουσιάζεται στο θέατρο Δημήτρης Χορν, κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Έμιλυ Λουίζου.

«Ούτε με σφαίρες δε θα πήγαινα στο πάρτι της Γκλόριας. Η Γκλόρια είναι η τρελή του γραφείου και κανείς δεν θέλει να κάνει παρέα με την τρελή του γραφείου έξω από το γραφείο!»

Μια ακόμη ημέρα ξημερώνει στο δρόμο για το γραφείο. Ποιο γραφείο δηλαδή… στην κόλαση μάλλον! Το εργασιακό πεδίο μάχης είναι ένα «γυαλιστερό» glam περιοδικό, που έχει αρχίσει εδώ και χρόνια να βουλιάζει. Αλαφιασμένοι νεαροί, κυρίως δημοσιογράφοι, βοηθοί αρχισυντάκτη, περιοδικατζίδες και πρακτικάριοι προσπαθούν να επιπλεύσουν, ενώ αναλώνονται σε λεκτικές διαμάχες, κουτσομπολιά και χυδαιότητες. Η έννοια της ομάδας έχει ακυρωθεί, η φιλοδοξία, η ακόρεστη δίψα για κυριαρχία και η προσωπική άνοδος είναι τα μοναδικά ζητούμενα, η συναδελφικότητα βγαίνει από το λεξιλόγιο και η εκμετάλλευση, η υποκρισία, το κυνήγι της δημοσιότητας και το ψέμα επιβάλλονται και κυριαρχούν.

Και ξαφνικά μια μέρα κάτι συμβαίνει. Ένα αναπάντεχο γεγονός έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα.

Με ένα ιδιαίτερο και απίστευτα καυστικό χιούμορ το έργο επισημαίνει το πως οι σύγχρονες και πιεστικές συνθήκες εργασίας καταφέρνουν να εξαλείψουν τις ηθικές αρχές του εργαζόμενου, να διαλύσουν τις προσωπικές σχέσεις του και να διαταράξουν τον ψυχικό του κόσμο.

Πρόκειται για μία σάτιρα υψηλών προδιαγραφών που ακροβατεί ανάμεσα στην κωμωδία και το δράμα και πραγματεύεται τις σχέσεις, τις συγκρούσεις και τη δυσφορία των εργαζομένων σε ένα εργασιακό περιβάλλον που ενώ κάθε μέρα τους εξαντλεί όλο και περισσότερο, τροφοδοτεί το αίσθημα επιβίωσηςμαζί με τα κρυφά ανθρωποφαγικά ένστικτά τους.

Η πρεμιέρα της παράστασης έχει οριστεί για τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου.

Ταυτότητα παράστασης:

Μετάφραση: Τζούλια Διαμαντοπούλου

Σκηνοθεσία-Δραματουργική επεξεργασία: Έμιλυ Λουίζου

Σχεδιασμός σκηνικού: AdrianGee

Προσαρμογή σκηνικού: Ελπίδα Δαλιάνη

Σχεδιασμός κοστουμιών: Νίκη Ψυχογιού

Κίνηση και χορογραφία: Ιόλη Φιλιππακοπούλου

Μουσική σύνθεση και σχεδιασμός ήχου: Ειρήνη Σκυλακάκη

Σχεδιασμός φωτισμών: Χριστίνα Θανάσουλα

Βοηθός σκηνοθέτη: Ιουλίτα Γιαρμενίτη-Χατζάρα

Φωτογραφίες παράστασης : Γιώργος Καλφαμανώλης

Πρωταγωνιστούν: Αποστόλης Τότσικας, Βασιλική Τρουφάκου, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Μάξιμος Μουμούρης, Δανάη Βασιλοπούλου, Στέργιος Μικρούτσικος.

Διάρκεια παράστασης: 90’

Θέατρο Δημήτρης Χορν

Αμερικής 10, Σύνταγμα

Τηλέφωνο : 211 1000 365

Ημέρες & Ώρες παραστάσεων :

Δευτέρα και Τρίτη 20:00

Τιμές εισιτηρίων:

VIP1:30 €, VIP2: 22 €, Α’ Ζώνη: 20 €, Β’ Ζώνη: 18€

Θέσεις περιορισμένης ορατότητας : 16 €

Φοιτητικό, ανέργων, Παιδικό (έως 13 ετών), ΑμΕΑ (χωρίς κινητικά προβλήματα):16 € (στην Β’ Ζώνη)

Εισιτήρια :

• https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/gloria/

• Στο τηλεφωνικό κέντρο :211 1000 365

• Στο ταμείο του ΘεάτρουΑλίκη, Αμερικής 4, Aθήνα

Για Ομαδικές Κρατήσεις :

Κώστας Μπάλτας, Γιώτα Καραίσκου, Κατερίνα Σταθάτου 211- 1026277 ,

Δευτ- Παρ : 10:00 -19:00.

E-mail τμήματος Ομαδικών κρατήσεων: reservations@a-th.gr

Πληροφορίες : www.a-th.gr