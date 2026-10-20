Ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της Γκουίνεθ Πάλτροου ανοίγει μέσα από τη δραματική σειρά «The Apology» της A24, η οποία σηματοδοτεί την πρώτη της ανάληψη πρωταγωνιστικού ρόλου στη μικρή οθόνη.

Το πρότζεκτ εξασφάλισε απευθείας έγκριση για δύο σεζόν από την επικεφαλής του τμήματος μυθοπλασίας του Netflix για τις ΗΠΑ και τον Καναδά, Τζίνι Χάου.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός θα υποδυθεί την Evelyn, μια μητέρα της οποίας ο γιος δολοφονήθηκε πριν από 18 χρόνια, σε μια ανεξιχνίαστη υπόθεση που είχε συγκλονίσει τη χώρα. Όταν ένας άγνωστος εμφανίζεται ξαφνικά και ομολογεί τον φόνο, η απονομή της δικαιοσύνης φαίνεται επιτέλους εφικτή. Ωστόσο, η ελπίδα αυτή κλονίζεται όταν η Evelyn μαθαίνει ότι ο δολοφόνος ενδέχεται να λάβει μειωμένη ποινή. Αντιμέτωποι με αυτή τη σκληρή πραγματικότητα, η ίδια και ο σύζυγός της, Caleb Amspoker, αποφασίζουν να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους.

Δημιουργός, showrunner και σεναριογράφος της σειράς είναι ο Τζο Μέρταγκ, ενώ τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο βραβευμένος με Όσκαρ Τόμας Βίντερμπεργκ, ο οποίος πραγματοποιεί με αυτό το πρότζεκτ το ντεμπούτο του στην αμερικανική τηλεόραση.

Ο Τζο Χιπς θα έχει ρόλο εκτελεστικού παραγωγού μέσω της Cut To, μαζί με τον Μέρταγκ, τον Βίντερμπεργκ και την Πάλτροου.

Σύμφωνα με το Deadline, το Netflix απέκτησε τα δικαιώματα του πρότζεκτ πριν καν αυτό βγει σε δημοπρασία.

Παρά το γεγονός ότι η πορεία της Πάλτροου στη μεγάλη οθόνη περιλαμβάνει ρόλους που την καθιέρωσαν στο Χόλιγουντ, όπως στις ταινίες «Emma», «Sliding Doors», «Shakespeare in Love» και «The Talented Mr. Ripley», αλλά και κομβικές συμμετοχές στο franchise του «Iron Man» και στο «Marty Supreme», η παρουσία της στην τηλεόραση μετρά ελάχιστες συμμετοχές.

Η σταρ εμφανίστηκε σε πέντε επεισόδια της σειράς «Glee» στον ρόλο της Holly Holiday, ενώ είχε έναν υποστηρικτικό ρόλο στη σειρά του Netflix «The Politician» του Ράιαν Μέρφι (Ryan Murphy). Έχει πραγματοποιήσει γκεστ εμφανίσεις σε διάφορα πρότζεκτ, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνει τον κεντρικό πρωταγωνιστικό ρόλο σε σειρά, σύμφωνα με το Variety.