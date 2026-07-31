Τα «γκρίκο» είναι η γλώσσα των ελληνόφωνων κοινοτήτων της Κάτω Ιταλίας, τα οποία αποτελούν μια παράδοση αιώνων και ακούγονται σαν την γλώσσα μας.

Ειδικότερα, η Κατωιταλική ή Γραικάνικη ονομάζεται η διάλεκτος της ελληνικής γλώσσας που περιλαμβάνει ιταλικά στοιχεία και ομιλείται από τους Έλληνες της νότιας Ιταλίας.

Οι ομιλητές της ονομάζουν αυτή τη διάλεκτο «γκρίκο». Σε βίντεο που ανήρτησε η ERT COSMOS, ακούγεται ξεκάθαρα η ομοιότητα με την ελληνική γλώσσα.

Η προέλευση της διαλέκτου

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν δύο βασικές θεωρίες σχετικά με την προέλευση της διαλέκτου.

Αρχικά , η θεωρία του Μορόζι (1870) και άλλων Ιταλών γλωσσολόγων (κυρίως του Ορόντσο Παρλανγκέλι), σύμφωνα με την οποία τα «γκρίκο» προέρχονται από τη γλώσσα των Βυζαντινών εποίκων του 9ου αιώνα.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει και η θεωρία του Γερμανού γλωσσολόγου Γκέρχαρντ Ρολφς και Ελλήνων γλωσσολόγων (Χατζιδάκι, Καρατζά, Καραναστάση, Τσοπανάκη, Μηνά κ.ά.), σύμφωνα με την οποία οι ρίζες της διαλέκτου ανάγονται πολύ παλαιότερα, στον αποικισμό της Μεγάλης Ελλάδας τον 8ο αιώνα π.Χ.

Με τον νόμο 482 του 1999 η ιταλική βουλή έχει αναγνωρίσει τη Γραικάνικη κοινότητα του Σαλέντου και της Καλαβρίας ως «ελληνική εθνική και γλωσσική μειονότητα». Ο νόμος αναφέρει ότι η Ιταλική Δημοκρατία κατοχυρώνει τη γλώσσα και τον πολιτισμό των ελληνικών πληθυσμών της, καθώς και άλλων κοινοτήτων (π.χ. αλβανική, κροατική, σλοβενική κ.ά.) οι οποίες μιλούν διάφορες γλώσσες (π.χ. Φραγκο-προβηγκιανή, Λαντινική, Οξιτανική, Σαρδηνική κ.α.

Υπάρχει σημαντική προφορική παράδοση, ενώ ορισμένα τραγούδια και ποιήματα στην Κατωιταλική είναι δημοφιλή στην Ιταλία και στην Ελλάδα. Γνωστά μουσικά σχήματα από το Σαλέντο είναι οι Ghetonia και οι Aramirè. Επίσης, αξιόλογοι Έλληνες καλλιτέχνες όπως η Μαρία Φαραντούρη και ο Διονύσης Σαββόπουλος έχουν εκτελέσει κομμάτια στα Γραικάνικα. Το συγκρότημα Encardia από την Αθήνα συνθέτει και ερμηνεύει τραγούδια μόνο στα Γραικάνικα.