Συνεχίζοντας το συναρπαστικό του πρόγραμμα, το Sani Festival υποδέχτηκε στη σκηνή του Λόφου της Σάνης τη θρυλική Gloria Gaynor, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της παγκόσμιας μουσικής. Μπροστά σε ένα ενθουσιώδες κοινό από την Ελλάδα και κάθε γωνιά του κόσμου, η δύο φορές βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα χάρισε μια εκρηκτική συναυλία γεμάτη παλμό, συναίσθημα και τραγούδια που έχουν σημαδέψει γενιές.

Δείτε αποσπάσματα από τη συναυλία και την Gloria Gaynor να ερμηνεύει ζωντανά το I will survive:

Συνοδευόμενη από τη δεκαμελή μπάντα της, η Αμερικανίδα ντίβα παρέσυρε το κοινό σε ένα μουσικό ταξίδι από τα ’70s μέχρι σήμερα. Από τα «Never Can Say Goodbye», «Unstoppable» και «My First, My Last, My Everything» μέχρι τις γεμάτες ψυχή μπαλάντες «Killing Me Softly» και «He’s Out of My Life», η Gaynor παρουσίασε ένα setlist που ισορροπούσε μοναδικά ανάμεσα στο disco, τη soul, τη gospel και τις R&B ρίζες της. Η βραδιά κορυφώθηκε φυσικά με το διαχρονικό «I Will Survive», το τραγούδι-σύμβολο εκατομμυρίων ανθρώπων ανά τον κόσμο. «Είναι τιμή και προνόμιό μου να ερμηνεύω αυτό το τραγούδι. Μέσα από αυτό ενώνω τη φωνή μου με ανθρώπους που συνεχίζουν να παλεύουν, να ελπίζουν και να επιβιώνουν», δήλωσε από τη σκηνή του Sani.

Το πρόγραμμα της συναυλίας περιλάμβανε επίσης τραγούδια από τη νεότερη δισκογραφική της δουλειά – όπως το «Fida Known» και το ομότιτλο «Happy Tears» από το πρόσφατο EP της, αλλά και επιλογές από το βραβευμένο με Grammy gospel album Testimony, όπως το «Talking About Jesus». Για encore, η Gaynor χάρισε στο κοινό μια καθηλωτική εκτέλεση του «Can’t Take My Eyes Off You», μέσα σε αποθέωση.

Στα 82 της χρόνια, η Gloria Gaynor παραμένει όχι μόνο μουσικό είδωλο αλλά και σύμβολο πίστης στον εαυτό και ενδυνάμωσης, μετατρέποντας τη σκηνή του Sani Festival σε μια μεγάλη γιορτή. Η σκηνική της παρουσία και το βαθιά αισιόδοξο μήνυμά της δημιούργησαν μία από τις πιο μαγικές βραδιές του φετινού καλοκαιριού.

Η συναυλία εντάσσεται στο πρόγραμμα του Sani Festival 2025, το οποίο φιλοξενεί κορυφαίους καλλιτέχνες παγκόσμιας εμβέλειας — με συνολικά 14 βραβεία Grammy.

Το Σάββατο 2 Αυγούστου, η σκηνή ανήκει στην αξεπέραστη Grace Jones, με το εμβληματικό της στυλ που συνδυάζει reggae, disco, new wave και house.

Στις 9 Αυγούστου, οι Nouvelle Vague φέρνουν στον Λόφο της Σάνης τις θρυλικές bossa nova διασκευές τους, ενώ στις 16 Αυγούστου, οι Gipsy Kings με τον Tonino Baliardo επιστρέφουν μετά το περσινό sold-out, για μια ακόμη βραδιά γεμάτη πάθος και flamenco ρυθμούς.

Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται στις 23 Αυγούστου με ένα αφιέρωμα στη Λίνα Νικολακοπούλου – μια βραδιά-ύμνο στη στιχουργική της διαδρομή, με τη συμμετοχή του Μανώλη Μητσιά , της Γλυκερίας, της Πίτσας Παπαδοπούλου και άλλων σπουδαίων καλλιτεχνών, υπό τη μουσική συνοδεία της Salonique Brass Band.

Το Sani Festival συνεχίζει να ενώνει τη διεθνή μουσική σκηνή με την απαράμιλλη φυσική ομορφιά και τη φιλοξενία της Χαλκιδικής, προσφέροντας κάθε καλοκαίρι μοναδικές εμπειρίες.

Η προπώληση εισιτηρίων συνεχίζεται:

www.sanifestival.gr

https://sani-resort.com/festivals/sani-festival-2025

www.more.com