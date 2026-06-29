Η Γλυκερία και ο Γιώργος Θεοφάνους συναντιούνται δισκογραφικά για πρώτη φορά, σε μια συνεργασία που αναμένεται να ξεχωρίσει.
Η σπουδαία ερμηνεύτρια και ο καταξιωμένος συνθέτης ενώνουν την καλλιτεχνική τους πορεία σε ένα νέο άλμπουμ που φέρνει κοντά τη συγκίνηση, τις δυνατές μελωδίες και τις ξεχωριστές ερμηνείες.
Η εμβληματική ερμηνεύτρια, με τη σπάνια φωνή και τη λαμπρή ιστορία, ενώνει τις δυνάμεις της με τον Γιώργο Θεοφάνους, έναν από τους πιο σημαντικούς και επιτυχημένους συνθέτες της γενιάς του.
Το αποτέλεσμα; Ένα ολοκληρωμένο, πολυαναμενόμενο άλμπουμ γεμάτο συναίσθημα, δυνατές μελωδίες και καθηλωτικές ερμηνείες που θα αφήσουν εποχή.
Δύο σπουδαία κεφάλαια της ελληνικής μουσικής συναντιούνται κάτω από τη στέγη της Heaven Music. Μείνετε συντονισμένοι για ένα μουσικό ταξίδι που θα λατρέψετε!