Η Γλυκερία και ο Γιώργος Θεοφάνους συναντιούνται δισκογραφικά για πρώτη φορά, σε μια συνεργασία που αναμένεται να ξεχωρίσει.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια και ο καταξιωμένος συνθέτης ενώνουν την καλλιτεχνική τους πορεία σε ένα νέο άλμπουμ που φέρνει κοντά τη συγκίνηση, τις δυνατές μελωδίες και τις ξεχωριστές ερμηνείες.

Η εμβληματική ερμηνεύτρια, με τη σπάνια φωνή και τη λαμπρή ιστορία, ενώνει τις δυνάμεις της με τον Γιώργο Θεοφάνους, έναν από τους πιο σημαντικούς και επιτυχημένους συνθέτες της γενιάς του.

​Το αποτέλεσμα; Ένα ολοκληρωμένο, πολυαναμενόμενο άλμπουμ γεμάτο συναίσθημα, δυνατές μελωδίες και καθηλωτικές ερμηνείες που θα αφήσουν εποχή.

​Δύο σπουδαία κεφάλαια της ελληνικής μουσικής συναντιούνται κάτω από τη στέγη της Heaven Music. Μείνετε συντονισμένοι για ένα μουσικό ταξίδι που θα λατρέψετε!