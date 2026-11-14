Ένα ολοένα και ισχυρότερο μήνυμα υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα καταγράφεται στη βρετανική κοινή γνώμη. Η επιστροφή τους στην Αθήνα φαίνεται να κερδίζει έδαφος, καθώς η πλειονότητα των Βρετανών τάσσεται πλέον υπέρ της επανένωσής τους με το μνημείο από το οποίο αποσπάστηκαν. Μάλιστα, η υποστήριξη αυξάνεται σημαντικά όταν η προοπτική της επιστροφής συνδέεται με μια ευρύτερη πολιτιστική συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Αυτό προκύπτει από νέα δημοσκόπηση της εταιρείας YouGov, την οποία παρουσιάζει η εφημερίδα The Times, σύμφωνα με την οποία περισσότεροι από τους μισούς Βρετανούς υποστηρίζουν τη μόνιμη επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα.

Ειδικότερα, στην ερώτηση «Πιστεύετε ότι τα Γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να παραμείνουν στο Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο ή να επιστραφούν στο Μουσείο της Ακρόπολης στην Ελλάδα;», το 52% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ της επιστροφής τους, ενώ μόλις το 20% επιθυμεί την παραμονή τους στο Βρετανικό Μουσείο.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η υποστήριξη όταν στο τραπέζι τίθεται η προοπτική μιας ευρύτερης πολιτιστικής συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών.

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν εάν θα υποστήριζαν μια συμφωνία βάσει της οποίας τα Γλυπτά του Παρθενώνα, γνωστά και ως Ελγίνεια Μάρμαρα, θα επέστρεφαν στην Αθήνα, ενώ βρετανικά μουσεία θα είχαν τη δυνατότητα να φιλοξενούν, μέσω δανεισμού, σημαντικές ελληνικές αρχαιότητες και εκθέσεις, ακόμη και αντικείμενα που δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ στο εξωτερικό.

Στην περίπτωση αυτή, το ποσοστό όσων υποστηρίζουν τη συμφωνία ανέρχεται στο 58%, ενώ μόλις το 9% δηλώνει αντίθετο.

Όπως επισημαίνουν οι Times, τα ευρήματα της δημοσκόπησης δείχνουν ότι πλέον μόλις ένας στους πέντε Βρετανούς θεωρεί πως τα Γλυπτά, τα οποία δημιουργήθηκαν πριν από περίπου 2.500 χρόνια για να κοσμήσουν τον Παρθενώνα, πρέπει να παραμείνουν στο Βρετανικό Μουσείο.

Παράλληλα, η εφημερίδα υπογραμμίζει ότι μια συμφωνία για τη μόνιμη επανένωση των Γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης θα μπορούσε να συνοδευτεί από τον δανεισμό σημαντικών ελληνικών αρχαιοτήτων σε μουσεία του Ηνωμένου Βασιλείου. Μεταξύ των εκθεμάτων που αναφέρονται στο δημοσίευμα είναι και η περίφημη Μάσκα του Αγαμέμνονα.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε στα μέσα Οκτωβρίου, σε δείγμα περίπου 2.500 ενηλίκων, για λογαριασμό της οργάνωσης Parthenon Project, η οποία υποστηρίζει την επιστροφή των Γλυπτών στην Αθήνα.

Η νέα έρευνα έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία συνεχίζονται οι προσπάθειες για την εξεύρεση μιας συμφωνίας μεταξύ Αθήνας και Λονδίνου. Όπως σημειώνουν οι Times, τα αποτελέσματά της αναδεικνύουν τη διαφορά ανάμεσα στη στάση της βρετανικής κοινής γνώμης, η οποία εμφανίζεται σε μεγάλο βαθμό θετική απέναντι στην επιστροφή, και στους θεσμικούς και νομικούς περιορισμούς που εξακολουθούν να αποτελούν εμπόδιο για την οριστική επανένωση των Γλυπτών με τον Παρθενώνα.

Ένα ζήτημα που παραμένει ανοιχτό εδώ και δεκαετίες αποκτά, έτσι, νέα διάσταση, καθώς η συζήτηση για την επιστροφή των Γλυπτών δεν περιορίζεται πλέον μόνο στο ιστορικό και πολιτιστικό της σκέλος, αλλά συνδέεται όλο και περισσότερο με την προοπτική μιας νέας πολιτιστικής σχέσης ανάμεσα στις δύο χώρες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ