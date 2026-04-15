Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται έπειτα από ατύχημα η γνωστή Γαλλίδα ηθοποιός Νάντια Φαρές, η οποία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στον πυθμένα πισίνας στο Παρίσι.

Η 57χρονη ηθοποιός, που έχει γίνει ιδιαίτερα γνωστή από τη συμμετοχή της στην ταινία «The Crimson Rivers», βρέθηκε αναίσθητη το Σάββατο (11/4), σε πισίνα του πολυτελούς γυμναστηρίου Blanche.

Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί έκριναν απαραίτητο να τη θέσουν σε τεχνητό κώμα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν από το περιστατικό κολυμπούσε χρησιμοποιώντας βατραχοπέδιλα και σανίδα. Κάποια στιγμή, για άγνωστο λόγο, άφησε τη σανίδα και βούτηξε στο νερό.

Λίγη ώρα αργότερα, ένας άλλος λουόμενος αντιλήφθηκε ότι δεν είχε επιστρέψει στην επιφάνεια. Κοιτάζοντας στον πυθμένα, την είδε ακίνητη και έσπευσε, με τη βοήθεια ακόμη ενός ατόμου, να την ανασύρει. Όταν την έβγαλαν από το νερό, διαπιστώθηκε πως δεν ανέπνεε.

Εκτιμάται ότι παρέμεινε κάτω από την επιφάνεια της πισίνας για περίπου τρία έως τέσσερα λεπτά, σε κουλουριασμένη στάση.

Σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα, η ηθοποιός συχνά είχε «παρατηρηθεί από αρκετά άτομα σε στάσεις γιόγκα στον πυθμένα της πισίνας.

Η Νάντια Φαρές είναι Γαλλίδα ηθοποιός με μαροκινές ρίζες. Ξεκίνησε την κινηματογραφική της πορεία το 1992 με την ταινία «My Wife’s Girlfriends», ενώ ευρύτερη αναγνώριση απέκτησε μέσα από το αστυνομικό θρίλερ «The Crimson Rivers». Έχει επίσης συμμετάσχει σε διεθνείς παραγωγές, όπως το «War» (2007), όπου υποδύθηκε την πράκτορα Jade Kinler, και το «Storm Warning» (2007), στο οποίο εμφανίστηκε στον ρόλο της Pia.