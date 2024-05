Σοκ στο Χόλιγουντ, μετά την είδηση ότι ο ηθοποιός Νικ Πασκουάλ κατηγορείται ότι μαχαίρωσε 20 φορές την πρώην σύντροφό του, βραβευμένη καλλιτέχνιδα μακιγιάζ της βιομηχανίας του θεάματος.

Ο ηθοποιός, ο οποίος κατηγορείται ότι μαχαίρωσε πάνω από 20 φορές την πολυβραβευμένη εν διαστάσει σύντροφό του, μακιγιέζ του Χόλιγουντ, συνελήφθη στο Τέξας προσπαθώντας να διαφύγει από τις ΗΠΑ στο Μεξικό.

Actor Nick Pasqual accused of stabbing Hollywood makeup artist ex-girlfriend 20 times arrested trying to flee US to Mexico https://t.co/8kaFyBRVEz pic.twitter.com/4goOBnhN9O

Ο 34χρονος Νικ Πασκουάλ φέρεται να εισέβαλε στο σπίτι της Άλι Σίχορν στο Σάνλαντ της Καλιφόρνια γύρω στις 4:30 τα ξημερώματα στις 23 Μαΐου και τη μαχαίρωσε πολλές φορές. Η Σίχορν φέρει πολλαπλές τομές στον λαιμό της μαζί με κοψίματα στα χέρια και την κοιλιά της.

Η καλλιτέχνις και παραγωγός ειδικών εφέ, γνωστή για τη δουλειά της στις ταινίες «Rebel Moon» και «Mean Girls», βρέθηκε αργότερα μέσα στην ημέρα από την παρένθετη μητέρα της σε μια λίμνη αίματος.

«Δεν θα έπρεπε να συμβεί σε κανέναν» δήλωσε τότε η Κριστίν Γουάιτ, η παρένθετη μητέρα της 35χρονης. «Δεν πιστεύεις ότι αυτό θα σου συμβεί ποτέ» ανέφερε επίσης.

Actor Nick Pasqual is arrested attempting to flee to Mexico after ‘stabbing makeup artist girlfriend Allie Shehorn 20 times’ – three days after she obtained a restraining order https://t.co/FmcRnz8mLR pic.twitter.com/vFnjiingnr

— Daily Mail Online (@MailOnline) May 30, 2024